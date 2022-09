Kielce: W piątek początek zawodów łazików marsjańskich - ERC

30 najlepszych drużyn z 10 krajów będzie walczyć od piątku w Kielcach w zawodach robotów marsjańskich - European Rover Challenge (ERC). Wydarzeniu będą towarzyszyć spotkania z ekspertami od technologii kosmicznych oraz możliwość samodzielnego przejechania łazikiem po przygotowanym torze.

8. edycja ERC potrwa do niedzieli. Zawody odbędą się na specjalnie zaprojektowanym sztucznym torze marsjańskim, przygotowanym na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Tor będzie inspirowany fragmentem równiny wulkanicznej Marsa o nazwie Elysium Planitia. Celem organizatorów jest odwzorowanie zadań misji NASA czy ESA, które są realizowane na Marsie. Dlatego też wygląd toru jest konsultowany z geologami planetarnymi, aby było to wierne odtworzenie powierzchni Marsa.

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch formułach: stacjonarnej, w której biorą udział roboty skonstruowane przez drużyny oraz unikalnej - zdalnej. Zespoły rywalizujące zdalnie połączą się z robotem mobilnym Leo Rover, zlokalizowanym na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Łazikiem będą sterować ze swoich krajów.

W finale zawodów organizowanych w Kielcach zobaczymy reprezentantów m.in. Szwajcarii, Niemiec, Turcji, Włoch, Bangladeszu, Hiszpanii i Polski.

Jak mówił PAP Maciej Myśliwiec z zespołu prasowego ERC, zawody marsjańskie to niejedyna atrakcja, jaka czeka na odwiedzających wrześniowe wydarzenie. W piątek uczestnicy przeniosą się na Marsa - eksperci opowiedzą o eksploracji oraz perspektywach kolonizacji Czerwonej Planety.

W sobotę specjaliści od kosmicznych technologii skupią się na powrocie człowieka na Księżyc, pozyskiwaniu jego zasobów oraz wykorzystaniu go jako platformy startowej dla dalekich misji kosmicznych.

W niedzielę ERC wróci na Ziemię, a zaproszeni goście będą rozmawiać o wykorzystaniu danych satelitarnych, o tym, jak chronić naszą planetę dzięki technologiom kosmicznym oraz o ich roli w codziennym życiu.

Trzeciego dnia zaplanowano również nawiązanie połączenia z ekspedycją badawczą fundacji Ocean Exploration Trust (założonej przez odkrywcę wraku Titanica, dr. Roberta Ballarda) znajdującą się obecnie na Pacyfiku w pobliżu Hawajów. Członkowie załogi opowiedzą o projekcie Nautilus, którego kluczową częścią jest operowanie podwodnym robotem ROV (remotely operated vehicle). Jest on wykorzystywany przy badaniu dna oceanów i otworów wulkanicznych.

W Kielcach będzie można spotkać się z ekspertami od robotyki oraz technologii kosmicznych. Udział w wydarzeniu wezmą m.in. astrobiolożka i prezeska The Mars Society w Izraelu - dr Reut Sorek Abramovich, dr Niamh Shaw - popularyzatorka kosmosu oraz nauk STEM i STEAM oraz Justyna Redełkiewicz z Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA).

W trakcie drugiego dnia odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej, studenci ze SpaceTeam AGH zaprezentują projekt urządzenia do transportu księżycowej skały (regolitu). Może ono w przyszłości posłużyć do pozyskiwania zasobów niezbędnych do stworzenia pierwszej ludzkiej osady na Srebrnym Globie.

Niecodzienną atrakcją będzie także możliwość samodzielnego sterowania łazikiem czeskiego zespołu RoverOva. Goście będą mogli przemierzyć tor marsjański, sterować robotycznym ramieniem oraz wykonywać różne drobne zadania.

Goście będą mogli również zobaczyć jedyną w Europie, idealnie odwzorowaną i specjalnie sprowadzoną z USA replikę skafandra astronauty Neila Armstronga, który 21 lipca 1969 roku jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. W czasie wydarzenia będzie można obejrzeć skafander z bliska.

Z kolei 9 września rozstrzygnięty zostanie konkurs na łazika z odzysku, skonstruowanego m.in. z poddanych recyklingowi elektrośmieci. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Projekt dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest serwis Nauka w Polsce - PAP.

W ubiegłorocznej edycji wydarzenia, dzięki internetowej transmisji, uczestniczyło niemal pół miliona osób z całego świata.

Program wydarzenia jest dostepny na stronie: https://roverchallenge.eu/

