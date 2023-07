Kielce: W Świętokrzyskim Centrum Onkologii zabrzmiał Dzwon Życia

Dzwon Życia - symbol zwycięstwa nad rakiem zawisł w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Jego dźwięk ma on oznajmiać, że ktoś właśnie zakończył leczenie onkologiczne.

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w czwartek po raz pierwszy wybrzmiał dźwięk Dzwonu Życia. Ma on oznajmiać, że ktoś właśnie zakończył leczenie onkologiczne oraz dawać nadzieję i pokrzepienie tym, którzy dalej walczą ze swoją chorobą.

Jako pierwsza uderzyła w dzwon Alicja Korczak, pacjentka, u której 17 lat temu wykryto raka piersi. "Jestem po radykalnej operacji, chemii, ale to wszystko jest do przezwyciężenia, trzeba zaufać lekarzom i zachować optymizm. Rak jest podstępnym przeciwnikiem. Półtora roku przed wykryciem zmian robiłam badania i nic nie wskazywało, że będę chora. Dopiero kolejna, profilaktyczna mammografia wykazała, że mam nowotwór piersi. Nie miałam żadnych konkretnych objawów. Dlatego należy badać się regularnie. Ja miałam to szczęście, diagnoza pojawiła się na tyle wcześnie, że udało mi się wygrać tę walkę" - powiedziała Alicja Korczak.

Inicjatorem akcji jest Fundacja "Pokonaj Raka". Prezeska organizacji Katarzyny Gulczyńskiej zwracała uwagę, że Dzwon Życia zawisł w Świętokrzyskim Centrum Onkologii jako nie tylko symbol wygranej walki z rakiem, ale także jako przypomnienie, że każdy pacjent jest ważny, a każda historia zwycięstwa jest inspiracją dla innych.

"Każdy z nas ma wpływ na swoje życie, badajmy się, bądźmy krok przed chorobą. Oby dźwięk tego dzwonu był słyszany nieustannie" - zaznaczyła Katarzyna Gulczyńska, prezes Fundacji Pokonaj Raka.

Dodała, że każde uderzenie w dzwon jest też okazją do podziękowania personelowi medycznemu za trud i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami na każdym etapie leczenia.

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podkreślił, że nadal plagą są nowotwory prostaty, piersi i jelita grubego. "Wszystkie mogą być szybko wyleczone, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie wykryte" - zaznaczył.

"Ten dzwon brzmi jednym głosem, mówiącym, że można pokonać raka" - dodawał. "Chcemy dać odpór temu pesymistycznemu podejściu, że rak to wyrok. Nie, dzisiaj obserwujemy, że choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi, ale musimy racjonalnie podchodzić do troski o swoje zdrowie i życie. Ten dzwon jest symbolem nadziei, a jego brzmienie mówi: +obudź się i dbaj o swoje zdrowie, nie chowaj głowy w piasek, korzystaj z badań profilaktycznych+" - zaznaczył.

Dzwon Życia został zamieszczony w holu głównym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podobne instalacje znajdują się już m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie, Szpitalu Morskim w Gdyni.