Kielce: W Teatrze im. S. Żeromskiego premiera spektaklu dla osób w spektrum autyzmu

"Niko, czyli prosta, zwyczajna historia" – spektakl, który wychodzi naprzeciw potrzebom osób w spektrum autyzmu, będzie mieć w sobotę premierę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Spektakl "Niko, czyli prosta, zwyczajna historia" Joanny Mueller w reżyserii Zofii Gutkowskiej powstał w ramach projektu "Niebieska Strefa". Jego celem jest tworzenie przestrzeni, w których wspierane są osoby w spektrum autyzmu oraz inne wykluczone w korzystaniu z instytucji kulturalnych.

Jak zapowiadają autorzy i producenci w najnowszym spektaklu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nie usłyszymy głośnej muzyki, nie zobaczymy szybko zmieniających się świateł, ani nie będziemy świadkami skomplikowanych dialogów. To dlatego, że "Niko, czyli prosta zwyczajna historia" jest spektaklem, który wychodzi naprzeciw potrzebom neuroróżnorodnej widowni.

"Tematem spektaklu jest przyjaźń i poczucie samotności. To coś, co dotknęło lub dotyka każdego z nas. W tej sztuce każdy jest w stanie odnaleźć siebie" - podkreśliła autorka tekstu Joanna Mueller.

Niko mieszka na typowym osiedlu z lat 70. Zna świetnie rozkłady jazdy autobusów, skrupulatnie przestrzega planu dnia i ma swoje zainteresowania, ale brakuje mu przyjaciół. Spektakl to ministudium niezręczności na początku nowej znajomości. To opowieść o codzienności, w której obecny jest znany każdemu lęk przed samotnością i brakiem akceptacji i (tak często niezdarne i dość zabawne) podejmowanie trudu poznania nowej osoby.

Spektakl charakteryzuje prostota środków wyrazu, którymi opowiada się historię Niko. W sztuce gra tylko trzech aktorów: Wojciech Niemczyk, Anna Antoniewicz i Andrzej Plata.

"W tym spektaklu największą wartością jest to, że im mniej, tym lepiej. Im mniej, tym więcej. To jest najbardziej cenne. Umiejętność rezygnacji nagle okazała się gigantycznym skarbem" - zaznaczyła Anna Antoniewicz.

Sztuka powstała w koprodukcji Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Stowarzyszenia Sztuka Łączenia oraz kieleckiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i jest jednym z elementów wieńczących realizację projektu "Niebieska Strefa" dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Powstanie spektaklu dofinansowali również: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Spektakl trwa ok. 50 minut i jest skierowana zarówno do dorosłych, jak i dzieci. "Do osób neuroróżnorodnych i wszystkich innych" - zapowiadają autorzy.

Premiera w sobotę, 28 października, o godz. 19 na tymczasowej scenie przy WDK (ul. Ściegiennego 2). Sztukę będzie można również zobaczyć w niedzielę o godz. 17.