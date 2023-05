Kielce: Wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Geniusz konstytucji polegał na tym, że stał się ponadczasowym dokumentem, kierunkowskazem dla kolejnych pokoleń - mówił w środę w Kielcach wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podczas regionalnych uroczystości związanych ze świętem Konstytucji 3 Maja.

Wojewódzkie obchody związane z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny w kieleckiej bazylice katedralnej. Biskup kielecki Jan Piotrowski podczas homilii podkreślał, że nie można oddzielać historii Polski od chrześcijańskiej wiary.

Dodawał, że w przestrzeni życia religijnego i nie tylko pojawiły się "wielkie smoki ziejące ogniem zła i zdrady". "Cywilizacyjna moc zła, jaka majaczy nad współczesnym światem, nie musi mieć globalnych rozmiarów i charakteru jakieś pandemii, ale zaczyna się w każdym ludzkim sercu od porzucenia prawdy, pogardy dla Boga i człowieka, odrzuceniu ewangelicznej miłości i wręcz niezrozumiałym rozmiłowaniu się w anarchii kulturowej i obyczajowej" - podkreślił biskup kielecki.

Mówił, że Polakom potrzebna jest "duchowa odnowa", "aby pokonać panoszący się cynizm różnej natury, szczególnie ten polityczny". "Miał rację błogosławiony kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, który dostrzegał pojawiający się w Polsce głód ludzi prawdziwych, tzn. żyjących w prawdzie i miłości. Ludzi jasnych przejrzystych, którzy mają oblicza prawdziwe, a niezniekształcone kłamstwem. Największą wartością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać" - zaznaczył.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Nastąpiło tam podniesienie flagi państwowej na maszt, odegrano hymn narodowy. Odbył się apel pamięci, oddano też salwę honorową.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił, że twórcy Konstytucji 3 Maja, chociaż bardzo się między sobą różnili, wznieśli się ponad podziały na rzecz racji stanu, czyli suwerennej Polski.

"Geniusz konstytucji polegał na tym, że stała się ona ponadczasowym dokumentem, kierunkowskazem dla kolejnych pokoleń. Jako druga w świecie, tak radykalnie zmieniająca pogląd na życie społeczne, zjednoczyła nasze społeczeństwo" - dodawał wojewoda.

Koniusz zaznaczył, że twórcy konstytucji pamiętali, że Polska nie może być bezsilna. Aby była niepodległa i samodzielna musi mieć silną armię. Dodawał, że ta idea jest szczególnie widoczna współcześnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie. "Największą racją stanu dla narodów jest wolność i to czyniła Konstytucja 3 Maja" - zaznaczył.

List do uczestników uroczystości skierował prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że Konstytucja 3 Maja była pierwszym tego typu aktem prawnym w historii Europy oraz drugim w dziejach świata. "Mamy więc wszelkie prawo ku temu byśmy byli dumni z osiągnięć polskiego parlamentaryzmu oraz dorobku naszej myśli prawniczej" - zaznaczył.

"Można powiedzieć, że ustawa rządowa z 3 maja 1793 roku była ukoronowaniem wieloletnich zmagań o reformę naszego państwa, o naprawę znajdującej się w ogromnym kryzysie Rzeczypospolitej. Był to wielki sukces sił, które dążyły do uczynienia z Polski państwa silnego na tyle, by mogło się ono z czasem uniezależnić od rozbiorowych potęg, by jego obywatel mogli stanowić sami o sobie, a decyzje o przyszłości polskich ziem zapadały w Warszawie, a nie w Petersburgu, Wiedniu czy Berlinie" - podkreślił Kaczyński.

Zwracał uwagę, że "dążenie do odzyskania podmiotowości przez Rzecząpospolitą miało swoich przeciwników nie tylko w stolicach państw ościennych, ale także w polskich kręgach, które najbardziej korzystały ze słabości państwa polskiego, broniąc swoich interesów". "Broniąc swoich interesów, występowały one jako obrońcy wolności I RP, ale ujmowanych nie w kategoriach republikańskich tylko oligarchicznych. Odwoływanie się przez nich do obcych potencji przyniosło w rezultacie trwającą przez 123 lata utratę niepodległości" - zaznaczył.

Podkreślił, że od ponad roku "w obliczu, barbarzyńskiej i bestialskiej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę patrzymy na Konstytucje 3 Maja i na dzieło Sejmu Wielkiego nie tylko z historycznego punktu widzenia". "To majowe święto staje się niejako świętem pracy państwowej. Stanowi pochwałę wszelkich starań i wysiłków na rzecz umacniania państwa polskiego i jego podmiotowości, na rzecz budowy silnej i bezpiecznej Rzeczpospolitej" - zaznaczył.

"Niech zwycięstwo Ukrainy utrwali naszą niepodległość, umocni wolność w naszej części Europy oraz zwiększy jej polityczne znaczenie" - podkreślił.

O godz. 14 w Parku Miejskim rozpoczął się piknik majowy "Vivat 3 Maja". W programie przewidziano występy artystyczne. Służby mundurowe przygotowały z tej okazji specjalne stoiska, będzie można skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki. O godz. 16 w muszli koncertowej rozpocznie się Koncert Majowy, podczas którego będziemy mogli wspólnie wysłuchać znane patriotyczne pieśni.