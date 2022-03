Kielce: Wybrano cztery Polskie Marki Turystyczne

Jura Krakowsko-Częstochowska, EnoTarnowskie, Łódź i Poznań – zdobyły certyfikaty Polskich MarekTurystycznych. Wyróżnienia wręczono w poniedziałek w Kielcach.

Projekt Polskie Marki Turystyczne popularyzuje miejsca, które warto odwiedzić w Polsce. Jego ideą jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

"Jest to okazja do promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki. Mam nadzieję, że współpracując i dzieląc się wiedzą uda nam się stworzyć profesjonalnie zarządzane marki turystyczne, które będą jeszcze skuteczniej konkurować o turystów z wieloma propozycjami zagranicznymi" - powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W ocenie p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Anny Salamończyk-Mochel znak Polska Marka Turystyczna stał się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści krajowi i zagraniczni biorą go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży.

"Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni reprezentują różne dziedziny rodzimej turystyki. To pokazuje, że marka turystyczna może być kreowana poprzez miejsca, smaki czy aktywność pośród polskiej natury. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji tegoroczni zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie promocyjne na rynku krajowym oraz zagranicznym, udział w targach, warsztatach, podróżach studyjnych. POT tradycyjnie będzie prowadzić z uhonorowanymi zarządcami wspólne działania w ramach narodowego portalu turystycznego i pozostałych kanałów komunikacji" - dodała.

Do rywalizacji w ramach II naboru, przeprowadzonego w 2021 r. stanęło 30 podmiotów. Kapituła projektu wyróżniła w konkursie także Góry Świętokrzyskie, Roztocze i Szlak aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy "Cha-KA-Bi".

Projekt Polskie Marki Turystyczne został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Został on także wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"W 2019 roku turystyka była odpowiedzialna za 6 proc. polskiego PKB, to była najszybciej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki. Niestety, ona też najmocniej ucierpiała z powodu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Potrzebna są mocne narzędzia, żeby tę turystykę wspierać - dodała Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Projekt został uruchomiony w 2018 roku, a pierwszymi laureatami, uhonorowanymi tytułem Polskiej Marki Turystycznej w 2019 roku, zostały Beskidy, Śląsk Cieszyński, Lublin, Kraina Lessowych Wąwozów i Toruń. Przyznano także sześć tytułów Polska Marka Turystyczna - kandydat, tym obszarom, które posiadają potencjał, aby stać się rozpoznawalną marką turystyczną. Należały do nich Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Ziemia Świętego Krzyża, Zamość, Szlak wokół Tatr oraz Puszcza Białowieska.