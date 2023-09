Kielce: Zakończył się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego; zawarto umowy na ponad 100 mld zł

Wręczeniem nagród Defender zakończył się w piątek 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO). Jesteśmy świadkami radykalnej zmiany podejścia do wydatków na zbrojenia – podkreślił prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń. W trakcie MSPO zawarto kontrakty na ponad 100 mld zł.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) to jedna z trzech największych wystaw branży obronnej w Europie. Wydarzenie od 31 lat jest organizowane w Targach Kielce.

"Sytuacja międzynarodowa powoduje, że umacnianie obronności, modernizacja armii jest kluczowym działaniem dla poprawy bezpieczeństwa każdego państwa, a MSPO ma w tym procesie swój udział" - powiedział szef kieleckiego ośrodka wystawienniczego Andrzej Mochoń.

"Na przestrzeni trzech dekad Salon służył zarówno modernizacji Polskich Sił Zbrojnych, ich przygotowaniu do udziału w misjach pokojowych, ale także poszukiwaniu partnerów dla polskich przedsiębiorstw obronnych" - dodał.

Zwrócił uwagę, że tegoroczny MSPO był pod wieloma względami rekordowy. Salon zajął powierzchnię 34 tys. m kw. i - by pomieścić wszystkich wystawców - konieczne było wybudowanie tymczasowej hali. Na liście wystawców znalazło się ponad 710 firm z 35 krajów.

Uczestnicy targów podczas oficjalnych uroczystości zawarli umowy i porozumienia o wartości ponad 100 miliardów złotych. "Jesteśmy świadkami radykalnej zmiany podejścia do wydatków na zbrojenia, które są i będą konieczne. To powoduje ogromne zainteresowanie MSPO" - zaznaczył prezes Mochoń.

Umowy na dostawy sprzętu wojskowego obejmą m.in. pozyskanie elementów 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii, systemu PATRIOT/IBCS w ramach realizacji II fazy programu WISŁA; umowę na dwie kolejne Morskie Jednostki Rakietowe; umowę na Zautomatyzowane Stanowisko Dowodzenia ZENIT-MP+ dedykowany dla zestawów PILICA+ oraz umowę ramową na prawie 1700 dronów FlyEye.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zakończyła oficjalna gala, podczas której przyznano branżowe nagrody Defender, dla najlepszych produktów. W tym roku pod obrady trafiło 112 wniosków.

Nagrodę specjalną Prezydenta RP otrzymały ex aequo dwa produkty - nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk (NBPWP), tworzony przez konsorcjum firm, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A., oraz bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius opracowany przez WB Electronics S.A.

Z kolei wyróżnienie specjalne ministra obrony narodowej otrzymało Konsorcjum PGZ Narew za rakietowy zestaw przeciwlotniczy krótkiego zasięgu "Mała Narew".

Statuetki otrzymał także m.in. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i MSP InnTech Sp. z. o. o. za bojowy system bezzałogowy Giez. Wśród nagrodzonych produktów znalazł się także Hypersat - polska modułowa platforma do projektowania i budowy satelitów opracowana przez Creotech Instruments S.A. Defender trafił również do konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego za prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Partnerem strategicznym MSPO jest Polska Gruba Zbrojeniowa.