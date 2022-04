Kielce: Zarzuty ws. śmierci prof. Wojciecha Rokity

Kielecka prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów siedmiu osobom w sprawie tragicznie zmarłego prof. Wojciecha Rokity. Chodzi o autorów wpisów zniesławiających lekarza, które przed jego śmiercią, były publikowane na forach internetowych.

Do tragicznej śmierci kieleckiego lekarza doszło w marcu 2020 r. Profesor Rokita targnął się na swoje życie w szpitalu przy ul. Radiowej w Kielcach. Trafił do niego po tym, jak stwierdzono u niego koronawirusa.

Najbliżsi, którzy złożyli doniesienie w tej sprawie, uważają, że do śmierci prof. Rokity doprowadziła fala hejtu i fake newsów, zamieszczonych na forach internetowych. Lekarza oskarżano w nich m.in. o nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego.

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach poinformował PAP, że w piątek przesłuchano czworo podejrzanych. "Zarzuty dotyczą zniesławiania pokrzywdzonego i pomówienie go o zachowanie, które w opinii publicznej mogło go poniżyć lub narazić na utratę zaufania, niezbędnego do wykonywania zawodu. Dwie osoby przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wszystkie składały wyjaśnienia" - przekazał.

Przesłuchania kolejnych trzech osób odbędą się w maju.

Prokopowicz zaznaczył, że w głównym wątku śledztwa prokuratura otrzymała opinię, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy prof. Rokita był chory na COVID-19. "Opinia tego nie rozstrzygnęła. Biegły ocenił, że na podstawie materiału dowodowego nie był w stanie kategorycznie stwierdzić czy pokrzywdzony był chory na COVID-19" - dodał.

Profesor Wojciech Rokita od 2012 roku był szefem Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie, pełnił przez pięć lat, do wiosny 2018 roku. Zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych. W czasie, gdy pełnił funkcję konsultanta, umieralność okołoporodowa noworodków w regionie zmalała do najniższej w kraju.

Rokita od 2015 roku, oprócz specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa, był również specjalistą w dziedzinie perinatologii. Od roku 2012 posiadał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a także tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, gdzie kierował Zakładem Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.