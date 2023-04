Kierwiński: Donald Tusk mówił bardzo jasno, że Tomasz Lenz nie będzie kandydował do Sejmu

Wszelkie deklaracje, jeżeli chodzi o kształt list KO wygłaszane przez przewodniczącego partii będą zrealizowane; Donald Tusk mówił bardzo jasno, że Tomasz Lenz nie będzie kandydował do Sejmu - powiedział sekretarz generalny KO Marcin Kierwiński w programie "Tłit" wp.pl.

Kierwiński pytany w wp.pl czy obecny poseł KO i szef regionu kujawsko-pomorskiego PO Tomasz Lenz znajdzie się na listach wyborczych KO odparł, że "wszelkie deklaracje, jeżeli chodzi o kształt list KO wygłaszane, zgłaszane przez przewodniczącego Tuska będą zrealizowane". "Dotyczy to każdej osoby" - zadeklarował.

"Donald Tusk mówił bardzo jasno, że pan Tomasz Lenz nie będzie kandydował do Sejmu. Natomiast Tomasz Lenz jest naszym parlamentarzystą i jak jest posiedzenie klubu parlamentarnego, to trudno żeby nie był na tym posiedzeniu" - zaznaczył Kierwiński.

"Donald Tusk znany jest z tego, że w sprawach personalnych, jeżeli chodzi o układanie list wyborczych coś zapowie, to to zrealizuje. A że często są to bardzo trudne i mocne zapowiedzi, to fakt. My jesteśmy partią, która bardzo mocno przestrzega pewnych określonych wartości" - oświadczył Kierwiński.

Lenz w połowie 2022 r. w TVP Info wypowiadając się na temat inflacji powiedział: "Zastanówmy się czy okresowo nie ograniczyć wypływu pieniądza na rynek". "Czyli może jednak zawiesić czternastkę, piętnastkę" - dodał. "Jeżeli obiecujemy czternastkę, piętnastkę, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację" - mówił poseł.

Tusk stwierdził później, że wypowiedź Lenza była co najmniej niefortunna i nie oddaje stanowiska PO. Zapowiadał jednocześnie, że jeśli KO wygra wybory, 500 plus, 13. i 14. emerytura będą utrzymane. "To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie" - oświadczył wówczas Tusk.