Kierwiński: jedna lista najkorzystniejsza dla opozycji, ale jeśli partnerzy nie będą chcieli rozmawiać, wystartujemy samodzielnie

Jedna, wspólna lista wyborcza jest najkorzystniejsza dla opozycji, ale jeśli partnerzy po stronie opozycyjnej nie będą chcieli rozmawiać o wspólnej liście, to pójdziemy do wyborów jako PO-KO samodzielnie - oświadczył sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sekretarz generalny PO, wiceprzewodniczący klubu KO Marcin Kierwiński w piątek w rozmowie z PAP.PL odniósł się do trwającej dyskusji w kontekście wspólnego startu partii opozycyjnych w przyszłorocznych wyborach. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że "jedna lista opozycji daje gwarancję zwycięstwa w wyborach".

"My będziemy bardzo zachęcać do tego, że jedna lista jest najkorzystniejsza dla opozycji, ale chcę tutaj bardzo jasno podkreślić, że jest taki moment, w którym kończy się zachęcanie partnerów po stronie opozycyjnej, trzeba podjąć decyzję. Jeżeli partnerzy po stronie opozycyjnej nie będą chcieli rozmawiać o jednej wspólnej liście, to pójdziemy do wyborów jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska - samodzielnie" - powiedział Kierwiński.

Wiceprzewodniczący klubu KO podkreślił, że opozycja ma wspólny cel, czyli "przywrócić w Polsce normalność, odsunąć nieudolny rząd PiS-u od władzy, zająć się tymi problemami, które gnębią Polaków". "Współpracować będziemy, bo jesteśmy skazani na tą współpracę" - dodał.

Kierwiński pytany o to, kiedy muszą zostać podjęte ostateczne decyzje w sprawie utworzenia jednej listy opozycji do Sejmu, odpowiedział, że "od początku (przyszłego) roku wyborcy muszą już mieć jasność co do tego, jaka jest formuła startu po stronie opozycyjnej". Polityk zaznaczył przy tym, że dziś liderzy opozycji są przekonani, że musi powstać wspólna lista do Senatu, "natomiast w przypadku list do Sejmu, początek roku - to powinny być ostateczne decyzje".

"Trzeba zająć się tym, co najważniejsze, pokonaniem PiS-u, nie mogą partykularne interesy poszczególnych partii politycznych niejako dominować nad tym celem nadrzędnym. Jeśli nasi partnerzy po stronie opozycyjnej nie będą chcieli jednej listy, to ok, trudno, przyjmiemy to. Wtedy pójdziemy do wyborów sami i wygramy te wybory sami" - ocenił Kierwiński.

Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych. W maju br. Tusk apelował do szefów partii opozycyjnych o wspólny start z jednej listy wyborczej. Innego zdania jest m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który twierdzi, że nie będzie jednej listy opozycji w wyborach, a powinny powstać dwa bloki opozycyjne. Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w połowie września wskazał, że Lewica jest "gotowa na każdy scenariusz", jednak najbliżej jest mu do tego, aby startowała samodzielnie.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1439233,gosc-studia-pap-marcin-kierwinski.html.