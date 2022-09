Kierwiński (KO): gmeranie przy terminie wyborów samorządowych to zabijanie ducha demokracji

Gmeranie przy terminie wyborów samorządowych to jest zabijanie ducha demokracji. Nie jest dobrą metodą dostosowywanie terminu wyborów parlamentarnych do samorządowych bądź na odwrót; naszej zgody na przełożenie wyborów samorządowych nie będzie - mówił w poniedziałek poseł KO Marcin Kierwiński.

Zarówno wybory samorządowe, jak i parlamentarne wypadają na jesieni 2023 roku. W związku z tym już na początku czerwca przedstawiciele PiS zapowiedzieli złożenie w Sejmie poselskiego projektu ustawy ws. przeniesienia wyborów samorządowych z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Wskazywali, że przemawiają za tym m.in. argumenty logistyczne. W piątek zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, by rozmawiać m.in. na temat przedłużenia kadencji samorządów.

W poniedziałek sekretarz generalny PiS, poseł Krzysztof Sobolewski, pytany o tę sprawę w Programie III Polskiego Radia, powiedział, że stosowny projekt dotyczący przesunięcia wyborów samorządowych zostanie złożony w Sejmie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń, powiedział w poniedziałek w Polsat News, że jego ugrupowanie proponuje skrócić kadencję Sejmu o pół roku, aby wybory parlamentarne i samorządowe na siebie nie nachodziły.

Pytany w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w Poznaniu o pomysł Lewicy sekretarz generalny PO, poseł KO Marcin Kierwiński zaznaczył, iż "podstawą demokracji jest to, że wyborcy wiedzą, kiedy idą do urn wyborczych".

"Uważam, że jakiekolwiek gmeranie dziś przy terminie wyborów samorządowych to jest zabijanie po raz kolejny ducha demokracji. Rozumiem propozycję kolegów z Lewicy jako taki sposób wyjścia jednak z tej ciężkiej sytuacji, w którą wpycha nas PiS, ale chyba nie tędy droga" - ocenił.

Jak dodał, jeżeli w parlamencie będzie większość, która przegłosuje skrócenie kadencji, bądź PiS utraci większość w ławach sejmowych, przez co zostaną rozpisane przyspieszone wybory "to każdy dzień, który odsunie ten rząd od władzy, jest na wagę złota".

"Jestem przekonany, że ta władza powinna odejść jak najszybciej, natomiast są stricte określone ramy, i konstytucyjne, i ustawowe, i chyba nie jest dobrym sposobem ustawowo to dzisiaj zmieniać" - powiedział.

Jak zaznaczył, Konstytucja RP bardzo jasno określa warunki wcześniejszego przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

"Uważam, że w tej sprawie powinniśmy, my, zwłaszcza jako opozycja, bardzo mocno stać na gruncie konstytucji. Jeżeli znajdzie się taka możliwość, aby skrócić tę kadencję parlamentu, aby odwołać nieudolny rząd PiS, to oczywiście jako opozycja powinniśmy zrobić wszystko, aby tak się stało. Natomiast nie jest dobrą metodą dostosowywanie terminu wyborów parlamentarnych do samorządowych bądź samorządowych do parlamentarnych. Nie tędy droga. Przestrzegajmy tego prawa, które mamy, bo to jest fundament naszej demokracji" - mówił.

Kierwiński ocenił, że "władza robi bardzo dużo, aby kuglować terminem wyborów, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze". W tym kontekście zwrócił uwagę na wyniki głosowania na prezydenta Rudy Śląskiej, zgodnie z którymi kandydat PiS, poseł Marek Wesoły, nie przeszedł do II tury wyborów.

"Widać, że PiS po takich właśnie wynikach wyborów może obawiać się wyborów samorządowych, że PiS już zdaje sobie sprawę, że wybory samorządowe w większości dużych samorządów przegra. Stąd kuglowanie przy terminie wyborów, stąd te zapowiedzi dzisiaj, kolejny raz, że wybory samorządowe będą przekładane. Naszej zgody oczywiście na przełożenie wyborów samorządów nie będzie" - podkreślił polityk.