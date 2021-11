Kierwiński: pójdziemy na spotkanie z Morawieckim

Przedstawiciele klubu KO pójdą na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, bo konsultacje w sprawach bezpieczeństwa między rządem a opozycją powinny być czymś stałym - powiedział dziennikarzom sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Na spotkanie do KPRM, jak wynika z informacji PAP, pójdą dwaj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej: szef klubu KO - Borys Budka oraz Tomasz Siemoniak.

Morawicki zaprosił na poniedziałek na ok. godz. 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych; spotkanie ma dotyczyć identyfikowanych zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu - wynika z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do rządu.

"Jako Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska zawsze uznawaliśmy, że sprawy bezpieczeństwa mają najwyższy priorytet, dlatego na tym spotkaniu będziemy i czekamy na poważną informację, która należy się tylko opozycji, ale całemu polskiemu społeczeństwu" - powiedział dziennikarzom sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, pytany o inicjatywę Morawieckiego.

Kierwiński dodał, że może dziwić nagły tryb zwoływania spotkania, bo takie kontakty między rządem i opozycją w sprawach bezpieczeństwa powinny być czymś stałym, a nie realizowanym tylko wtedy, gdy "premierowi wszystko wypada z rąk".

"Przez ostatnie miesiące nie było żadnej chęci rozmowy pana premiera Morawieckiego z opozycją, pan premier zajmował się głównie atakowaniem opozycji" - przypomniał Kierwiński.

"Zobaczymy, co pan premier Morawiecki powie, bo ja mam nieodparte wrażenie, że ta nagła chęć współpracy z opozycją wynika tylko i wyłącznie z problemów wewnętrznych PiS, z problemów sondażowych i z bałaganu, jaki wokół siebie robią" - mówił sekretarz generalny PO.

Wygląda na to, powtarzał, że spotkanie mamy dlatego, że "PiS nie radzi sobie z żadnym z problemów", ani z pandemią, ani z inflacją, ani z kryzysem granicznym. "Jak trwoga to do opozycji" - powiedział.

Dobrym standardem powinno być, podkreślał Kierwiński, że jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa rządzący informują opozycję i społeczeństwo o tym, co się dzieje. "Za PiS takie standardy nie obowiązują, ale może coś się zmieni" - powiedział.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Szef rządu w minionym tygodniu rozmawiał z europejskimi liderami o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Objazd po Europie rozpoczął w minioną niedzielę i do piątku odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. - w październiku, prawie 7,7 tys. - wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Konstytucja nie pozwala na kolejne przedłużenie stanu wyjątkowego.

Podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Przyjęta przez Sejm ustawa umożliwia wprowadzenie - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej - zakazu przebywania na szczególnie narażonych obszarach przy linii wschodniej granicy.