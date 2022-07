Kino Nowe Horyzonty przez co najmniej dziesięć kolejnych lat zostanie we Wrocławiu

Miasto Wrocław podpisało umowę na wynajem Kina Nowe Horyzonty z nowym właścicielem budynku na kolejne dziesięć lat. Jeszcze w te wakacje ma rozpocząć się modernizacja kina, jak i całego budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Miasto Wrocław, firma Futureal Investment Partners - nowy właściciel budynku Wratislavia Tower przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty porozumiały się w sprawie przyszłości Kina Nowe Horyzonty. Oznacza to, że kino i główne wydarzenia w nim organizowane: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz American Film Festival zostaną we Wrocławiu co najmniej do 2032 roku - poinformował w sobotę Tomasz Myszko-Wolski z wrocławskiego magistratu.

Zapowiedział też, że jeszcze w sierpniu tego roku rozpocznie się gruntowny remont kina.

Miasto zawarło umowę najmu ze spółką Futureal Investment Partners na dziesięć lat - do czerwca 2032 r. i udostępniło przestrzeń kina Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, aby mogło kontynuować swoją działalność.

"Zagwarantowanie miejsca na działalność Nowych Horyzontów, którą wszyscy tak cenimy, było wyzwaniem. Udało się je zrealizować z nawiązką, bo kino nie tylko pozostaje w obiekcie, z którym jest kojarzone, ale zostanie także gruntownie zmodernizowane" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany w komunikacie.

Magistrat poinformował, że Futureal Investment Partners zmodernizuje kino z własnych środków. Zostaną tam zainstalowane: nowa klimatyzacja, nowe projektory, ekrany oraz nagłośnienie. Remont potrwa do maja 2023 roku.

Jako pierwsze, do końca października tego roku, zmodernizowane zostaną hol kina oraz największa sala numer 1. Następnie czasowo wyłączane będą kolejne sale, a prace mają być poprowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla bieżącej działalności kina. Miasto zapewniło też, że 13. edycja American Film Festival odbędzie się zgodnie z planem, w listopadzie 2022.

Prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Roman Gutek ocenił, że dziesięcioletnia umowa stabilizuje sytuację kina i festiwali oraz umożliwia ich dalszy rozwój. "W czasie trwającej już siedemnaście lat współpracy pomiędzy miastem a Stowarzyszeniem, w Kinie Nowe Horyzonty zostało zrealizowanych wiele wydarzeń filmowych, kulturalnych i edukacyjnych służących mieszkańcom Wrocławia" - powiedział.

Wskazał, że przed pandemią, przez cały rok w pokazach i różnych wydarzeniach w kinie uczestniczyło 500 tysięcy widzów. "Oznacza to, że od 2012 roku, kiedy Kino Nowe Horyzonty rozpoczęło działalność, odwiedziło je prawie 5 milionów osób. Cieszę się, że przed nami co najmniej dziesięć kolejnych lat z Nowymi Horyzontami we Wrocławiu" - dodał.