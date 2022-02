Klasztor mariawicki w Płocku przygotował miejsce dla 30 rodzin z Ukrainy. Na miejscu jest już 5 matek z dziećmi. Do wszystkich parafii mariawickich można przynosić mleko dla dzieci, środki czystości i inne rzeczy pierwszej potrzeby. Zbiórka trwa do 2 marca br. - podał w sobotę po południu na Twitterze portal ekumenizm.pl.

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce Marek Maria Karol Babi w liście do wiernych wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Poprosił m.in., aby modlitwa o pokój zanoszona była podczas 40-godzinnego nabożeństwa, które rozpocznie się w mariawickiej parafii w Cegłowie 27 lutego, a zakończy 1 marca. Wspomniał przy tym o całodobowej adoracji Przenajświętszego Sakramentu, trwającej od piątku do soboty w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

W Polsce Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy ok. 25 tys. wiernych. Blisko 10 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu. Siedzibą władz tego Kościoła, należącego m.in. do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock. Jest tam Świątynia Miłosierdzia i Miłości z zabudowaniami klasztornymi. Powstała w latach 1911-1914 w stylu neogotyku angielskiego, a fundusze na jej budowę pochodziły z ofiar kapłanów i sióstr zakonnych oraz wiernych.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX w., stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielka św. Maria Franciszka Kozłowska (1862-1921) w 1893 r. doznała w Płocku objawienia wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości przez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.