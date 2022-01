Klich: będziemy tak długo zabiegać o odwołanie Barbary Nowak, aż stanie się to faktem

Będziemy zabiegać tak długo zabiegać o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty, aż stanie się to faktem. Nie zapobiegną temu żadne zapewnienia towarzyskie, rozmaite działania o charakterze politycznym – powiedział w poniedziałek w Krakowie senator Bogdan Klich (KO).

"Pani kurator Barbara Nowak zostanie odwołana. Będziemy zabiegać o to tak długo, aż stanie się to faktem. Nie zapobiegną temu żadne zapewnienia towarzyskie, rozmaite działania o charakterze politycznym" - powiedział senator Klich na zorganizowanym w poniedziałek w Krakowie briefingu prasowym.

Jego zdaniem małopolska kurator oświaty "dba o interesy partii, a nie o rozwój dzieci". Nawiązując do poniedziałkowej zapowiedzi wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, że nie będzie dymisji Barbary Nowak, ocenił, że pokazuje to, kto rządzi w Polsce" i że ostateczne decyzje podejmują "gremia partyjne", a nie ministrowie odpowiedzialni za dane resorty.

W ocenie Klicha pozostanie Nowak na stanowisku małopolskiej kurator będzie świadczyło o tym, że "polski rząd mówi dwoma głosami".

Posłanka KO Jagna Marczułajtis-Walczak oceniła, że Nowak powinna jak najszybciej opuścić stanowisko kuratora, a "edukacja pod jej patronatem to wstyd i hańba". Jak podkreśliła, wypowiedzi kurator nie podobają się nie tylko dzieciom, młodzieży i rodzicom, ale i politykom PiS.

Poniedziałkowy briefing prasowy przedstawicieli KO próbowała zakłócić jedna z osób przechodzących przez skwer Andrzeja Wajdy, na który się on odbywał. Przedstawiła się jako rodzic. Kobieta krzyczała do parlamentarzystów KO, że "nie podejmują ważnych tematów" i że poprzez organizację takich briefingów prasowych "zbijają sobie kapitał polityczny". Oceniła także, że w kwestii szczepionek każdy powinien mieć prawo decydować o sobie.

Głos zabrał także przedstawiciel Młodych Demokratów Igor Kaczmarczyk, doktorant Małopolskie Centrum Biotechnologii. "Każdy ma prawo do własnych opinii, ale nikt nie ma prawa do własnych faktów naukowych. Są one obiektywne" - zaznaczył przekonując, że według badań szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne. Jak dodał, w Izraelu, gdzie wysoki procent społeczeństwa jest zaszczepiony, niewiele osób umiera z powodu zakażenia koronawirusem.

W ubiegły piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w Radiu Zet określiła szczepionki przeciwko Covid-19 mianem "eksperymentu". Wypowiedź tę skrytykowali m.in ministrowie zdrowia i edukacji. Jeszcze tego samego dnia Nowak przyznała, że nie powinna wypowiadać się na ten temat, ponieważ ma wykształcenie historyczne, a nie medyczne.

Rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo powiedziała PAP, że wojewoda Łukasz Kmita będzie rozmawiał z Nowak najprawdopodobniej we wtorek późnym popołudniem lub w środę.

Ryszard Terlecki stwierdził w poniedziałek, że nie będzie dymisji Barbary Nowak. "Niefortunnie się wypowiedziała na temat szczepień, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania" - powiedział szef klubu PiS. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska stwierdziła, że małopolska kurator oświaty wycofała się ze swoich słów. "Zostało to też ocenione przez pana ministra i sprawa jest zamknięta" - dodała.