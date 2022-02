Klich: Oczekujemy, że rząd zerwie współpracę z "klubem przyjaciół Putina"

Oczekujemy, że rząd przestanie "stać w rozkroku” w sprawie Ukrainy i zerwie współpracę z „klubem przyjaciół Putina”, jakim są m.in. Marine Le Pen i Viktor Orban - powiedział w Krakowie senator Bogdan Klich (KO).

Oczekujemy, że premier zdecyduje się na zerwanie współpracy z tymi, którzy oczekują, że Ukraina powinna być podporządkowana Rosji - tak jak to mówi Marine Le Pen, czy tak jak to mówi Viktor Orban, że sankcje prowadzą do ślepej uliczki - powiedział Bogdan Klich.

Tego typu partnerzy są balastem dla tego rządu i tego typu partnerzy są wstydem dla Polski. Tak nie może być - ocenił

Ukraińcy wiedzą, że Polska jednoznacznie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wierzą, że UE wytrwa w swoim zobowiązaniu i rzeczywiście w przypadku najgorszego scenariusza przedstawi takie sankcje, które będą jak najbardziej dotkliwe dla Putina - dodał.

Klich podczas briefingu w Krakowie wyraził uznanie dla rządu za to, że zaangażował się we wsparcie Ukrainy. "Oczekujemy jednak jeszcze więcej, że rząd przestanie stać w rozkroku - z jednej strony nie będzie miał nogi w klubie przyjaciół Putina, jakim jest współpraca z Marine Le Pen, Viktorem Orbanem, a z drugiej strony popierał słuszne aspiracje Ukrainy do suwerennego państwa" - podkreślił senator KO i były szef MON.

"Oczekujemy tego, że premier Morawiecki zdecyduje się na zerwanie współpracy z tymi, którzy oczekują, że Ukraina powinna być podporządkowana Rosji - tak jak to mówi Marine Le Pen, czy tak jak to mówi Viktor Orban, że sankcje prowadzą do ślepej uliczki" - dodał Klich.

Według niego tego typu partnerzy są "balastem dla tego rządu i tego typu partnerzy są wstydem dla Polski". "Tak nie może być" - wskazał parlamentarzysta.

Klich przypomniał, że pod koniec ubiegłego tygodnia przebywał na Ukrainie, gdzie spotkał się z podziękowaniami za strony władzy i opozycji za wsparcie udzielane przez Polskę. "Ukraińcy są wdzięczni Polakom za wszelkie wsparcie, jakie naród polski udziela narodowi ukraińskiemu" - mówił.

"Ukraińcy wiedzą o tym, że całą Wspólnota Atlantycka stanęła po ich stronie. Ukraińcy wiedzą, że Polska, zarówno władza jak i opozycja jednoznacznie wspierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Ukraińcy cieszą się z tego, że Stany Zjednoczone wróciły do roli lidera demokratycznego i zachodniego świata. Ukraińcy wierzą w to, że UE wytrwa w swoim zobowiązaniu i rzeczywiście w przypadku najgorszego scenariusza przedstawi takie sankcje, które będą jak najbardziej dotkliwe dla Putina" - relacjonował senator KO.

Parlamentarzyści KO pytani o sprawę ewentualnych uchodźców z Ukrainy, akcentowali, że Polska powinna być zawczasu przygotowana na taki scenariusz.

"Apelujemy do rządu, żeby zawczasu przygotował godne warunki dla naszych braci Ukraińców, gdyby musieli czasowo opuścić swój kraj. Ich drugim domem powinna być Polska" - wskazał senator Klich.

Poseł KO Paweł Kowal przypomniał, że nasz kraj będzie jednym z głównych szlaków uchodźczych w przypadku wielkoskalowej lądowej agresji rosyjskiej.

"My chcemy wiedzieć, czy minister spraw zagranicznych i wicepremier odpowiadający za bezpieczeństwo mają tę sprawę opanowaną, a nie chcemy się dowiedzieć za dwa-trzy tygodnie, że są tą sprawą zaskoczeni" - mówił Kowal.