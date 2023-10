Klimat w 12 odsłonach. Co nas czeka w drugim dniu PRECOP 28?

Drugi dzień konferencji PRECOP 28 przyniesie szerokie spektrum tematów - od surowców i zasobów poprzez sektor energii po strategie rozwojowe miast i edukację. Wszystko to na 12 zróżnicowanych debatach.

Konferencja PRECOP 28, trwająca od 5 października w Katowicach, poprzedza i przygotowuje globalny szczyt klimatyczny w Dubaju (COP 28). Dziś trzeba będzie wybierać spośród 12 sesji podejmujących różne aspekty walki z kryzysem klimatycznym.

Biznes - szczególnie firmy energochłonne - stara się dekarbonizować swoją działalność, nie tracąc potencjału i nie obniżając konkurencyjności.

Nie zabraknie debat z silnymi wątkami społecznymi - poświęcone będą politykom miejskim i regionalnym, edukacji czy zasobom wodnym.

Gospodarka wobec wyzwań polityki klimatycznej to główna oś tematyczna trwającej w Katowicach konferencji PRECOP 28. Treścią wypełnią ten nurt zaplanowane na drugi dzień (6 października) sesje „Biznes wobec wyzwań klimatycznych” i „Dekarbonizacja przemysłu”.

Jak firmy reagują na rosnącą presję dotyczącą przechodzenia na bardziej zrównoważone metody produkcji i biznesowego działania? Czy biznes ma wystarczające zasoby wiedzy i doświadczenia, by osiągnąć zeroemisyjność netto w kolejnych dekadach? Jaki arsenał działań, środków mają tradycyjne, energochłonne branże przemysłu, by dekarbonizować swoją działalność nie tracąc potencjału i nie obniżając konkurencyjności?

Z tymi pytaniami zmierzą się doradcy z Deloitte i EY, przedstawiciele Bank Gospodarstwa Krajowego oraz potentatów swoich branżach (Selena, 3M, Żabka), a także menedżerowie firm sektora paliwowego i hutnictwa.

Jak ma wyglądać transformacja w regionach węglowych, a jak zielone strategie miast?

Społeczne skutki odchodzenia od węgla w europejskich regionach uzależnionych od jego wydobycia i wykorzystania oraz przedsięwzięcia łagodzące negatywne skutki tych zjawisk będą tematem jednej z jutrzejszych sesji związanej z polityką regionalną i samorządem lokalnym.

Jak miasta dostosowują swoją infrastrukturę, modele funkcjonowania do nowych uwarunkowań: już zachodzących zmian klimatycznych, a także społecznych wymagań i regulacyjnych norm dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wśród dyskutantów będą przedstawiciele mniejszych miast i metropolii, a także doradcy i specjaliści z branży nieruchomości, rozwoju, finansów.

Z tematami „miejskimi” i „regionalnymi” wiąże się trend zielonego budownictwa. Potencjał ograniczenia wpływu na klimat działalności budowlanej jest potężny, ale procesy dekarbonizacji sektora budowlanego są niezwykle skomplikowane. Zacząć trzeba już od materiałów budowlanych, co tłumaczy obecność w tej dyskusji przedstawicieli m.in. polskiej branży cementowej.

Sektor energii jest kluczowy dla powodzenia zielonej transformacji i sam szybko się zmienia

O polskim rynku energii i działaniach, które są niezbędne dla przyspieszenia transformacji - szczególnie rozwój energetyki odnawialnej - rozmawiać będą menedżerowie polskiego sektora energii.

Ściśle związany z sektorem energii, ale ważny dla całej gospodarki będzie temat sesji „Wodór i gospodarka wodorowa”. Jej rozwój jest jednym z priorytetów unijnej polityki klimatycznej. Jaką rolę może odegrać w dekarbonizacji?

Wodór to także - na razie potencjalnie - polska specjalność. W tej dziedzinie chcemy być znaczącym graczem. Na wodór stawia m.in. transport publiczny, a plany jego wytwarzania mają największe podmioty polskiego sektora energii i paliw. Barier jednak nie brakuje, a jedną z nich jest dostęp do zielonej energii potrzebnej do wytwarzania wodoru.

Z tym z kolei nurtem wiąże się temat specjalistycznej debaty o wszystko mówiącym tytule „Sieci i system elektroenergetyczny wobec wyzwań transformacji”.

Jak zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego wobec szybkiego przyrostu rozproszonych odnawialnych i zależnych od pogody mocy energetycznych w miksie? Jak skutecznie i sprawnie przebudowywać i modernizować sieci elektroenergetyczne? To pytania, które zadają sobie operatorzy sieci, prosumenci i inwestorzy.

Woda i drewno, odpowiedzialność i edukacja. Społeczeństwo coraz częściej patrzy biznesowi na ręce

W ramach Okrągłego Stół dla Edukacji Klimatycznej - wydarzenia towarzyszącego debatom przedstawiony zostanie raport UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, a prezentacji będzie towarzyszyła dyskusja ludzi nauki i zaangażowanego w zieloną transformację biznesu .

Zasoby wodne, ich ochrona i racjonalne gospodarowanie wodą, a także wykorzystanie drewna zgodne ze zrównoważonymi standardami to tematy istotne dla firm, ale przede wszystkim bardzo nośne społecznie, budzące troski i obawy. Sesje dotyczące zasobów dopełnią program dzisiejszego, ostatniego dnia PRECOP 28.