Klub KO chce informacji od wicepremiera J. Kaczyńskiego w sprawach dot. bezpieczeństwa

Klub KO chce, aby wicepremier Jarosław Kaczyński podczas środowego posiedzenia Sejmu udzielił posłom informacji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polaków - poinformował w środę szef klubu KO Borys Budka. Chodzi o zakażenia legionellą oraz incydenty na kolei.

"Ostatnie tygodnie pokazały, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski jest działalność tego rządu, albo zaniechania, które obciążają ten rząd" - ocenił Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak poinformował, w związku z tym klub KO zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z trzema pisemnymi wnioskami. Jak dodał jego klub chce, aby na obecnym posiedzeniu Sejmu wicepremier Jarosław Kaczyński złożył informację "w trzech kluczowych obszarach dla bezpieczeństwa Polaków".

"Żądamy od wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, a tak naprawdę faktycznego kierownika tego nieudolnego rządu, by wyjaśnił i złożył przed Wysoką Izbą wszystkie informacje dotyczące trzech najbardziej zagrożonych obszarów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków" - mówił Budka.

Jak wymienił szef klubu KO, po pierwsze chodzi o kwestię "zagrożenia epidemicznego legionellą". "Żądamy, jakie działania podjął rząd w tym zakresie i kto jest odpowiedzialny za zaniechania" - podkreślił Budka. Nawiązał w tym kontekście do kwestii wdrażania przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej, która zawiera między innymi normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella.

Druga kwestia - jak kontynuował - to "zaangażowanie sił specjalnych i służb mundurowych po stronie rządu i kampanii PiS, co niestety pociągnęło za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków". "Widzieliśmy doskonale na tym pikniku zorganizowanym w okręgu wyborczym pana Macieja Wąsika" - powiedział. Chodzi o zdarzenie z pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą k. Ciechanowa (Mazowieckie), gdzie policyjny śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną w pobliżu osób obserwujących przelot. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura.

"I trzeci bulwersująca sprawa, a której rząd milczy od kilku dni, a mianowicie kwestia braku ochrony infrastruktury kolejowej, braku należytych działań ze strony rządu i wielkiego niebezpieczeństwa, które jest ściągane na podróżnych i osoby, które mogą korzystać z polskiej kolei" - wskazał Budka. Chodzi o przypadki nieuprawnionego nadawania sygnału radio-stop, co prowadzi do zatrzymania pociągów odbierających taki sygnał. We wtorek sąd uwzględnił wnioski prokuratury i aresztował dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie zatrzymania w ten sposób pociągów m.in. koło Łap (Podlaskie). Jednym z podejrzanych jest policjant.

Jak podkreślił szef klubu KO, jego ugrupowanie "żąda, aby Jarosław Kaczyński wytłumaczył się przed Wysoką Izbą w tych trzech obszarach".

Z kolei sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński powiedział, że "Polacy nie mogą być okłamywani przez rząd PiS". "Hasło wyborcze PiS mówi o bezpiecznej przyszłości Polaków, natomiast każdy obszar naszego życia dziś poddany jest nieudolności PiS i w każdym obszarze naszego życia mamy coraz więcej niebezpieczeństw" - ocenił.

"Mamy także katastrofę demograficzną, za co odpowiada rząd PiS, mamy także katastrofę ekonomiczną, za co odpowiada rząd PiS" - mówił Kierwiński. Jak podkreślił "rząd PiS równa się niebezpieczeństwo".