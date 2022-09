Klub KO o aplikacji, która będzie badać aktywność parlamentarzystów

Nowa aplikacja, dzięki której będzie można badać aktywność parlamentarzystów, była omawiana podczas środowego posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Wobec pewnych obaw posłów zdecydowano, że na razie będzie wprowadzona pilotażowo.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sprawę nowej aplikacji, dzięki której można będzie badać aktywność parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej przedstawiał na posiedzeniu klubu sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

"Aplikacja ma na celu optymalizację pracy posłów w terenie, chcemy być jak najbardziej profesjonalni, chcemy być partią, która korzysta z nowoczesnych technologii, by lepiej i szybciej docierać do wyborców" - wyjaśniał Kierwiński w rozmowie z PAP.

Z informacji PAP wynika, że chodzi o aplikację, w której wszyscy parlamentarzyści będą dokładnie opisywać swoją aktywność i będą to robić w podobny sposób, jak robią na istniejących portalach społecznościowych - facebooku, twitterze czy instagramie.

Jednak, jak wynika z informacji PAP, nie wszyscy uczestnicy posiedzenia klubu zareagowali entuzjastycznie. Wskazywano na dodatkową pracę, jaką parlamentarzyści będą musieli wykonać by wpisać swoją aktywność do nowej aplikacji, a i tak sporo czasu zajmują im wpisy w portalach społecznościowych. Padły więc propozycję, mówili PAP posłowie, by można było w aplikacji wykorzystywać te same treści, które wpisuje się np. na facebooku.

Ostatecznie postanowiono, wynika z informacji PAP, że aplikacja na razie zostanie wprowadzono pilotażowo i nie będzie obowiązkowa.