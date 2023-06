Klub KO: odpowiedzialność polityczną za śmierć ciężarnej Doroty ponosi PiS i Kaczyński

Odpowiedzialność polityczną za śmierć ciężarnej Doroty ponosi PiS i Jarosław Kaczyński; nie zgadzamy się na opowieść, że dramaty Polek to część "urojonej rzeczywistości"; to codzienność wielu z nas - mówili w czwartek politycy klubu parlamentarnego KO. Żądamy od szefa PiS słowa przepraszam - mówili.

W czwartek politycy z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, zarówno posłowie, jak i senatorowie, podczas konferencji prasowej odnieśli się do 33-letniej Doroty, która będąc w piątym miesiącu ciąży, zmarła w szpitalu w Nowym Targu z powodu wstrząsu septycznego. Kilka godzin wcześniej USG wykazało obumarcie płodu.

Jej śmierć stała się przyczyną protestów organizowanych w wielu polskich miastach w środę. Protestujący wskazywali m.in. na znaczenie dla opieki zdrowotnej nad ciężarnymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku ws. przesłanek dopuszczających aborcję. TK orzekł, że niekonstytucyjna jest przesłanka dopuszczająca aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Pytany o tę kwestię w środę lider PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że "takiej sprawy nie ma. "Ona jest wymyślona przez propagandę; to jest część tej urojonej rzeczywistości" - dodał prezes PiS.

"Klub Koalicji Obywatelskiej stoi za kobietami i naszymi - kobiet - prawami. Nie zgadzamy się na pogardę, nienawiść i wykluczenie. Nie zgadzamy się na opowieść Kaczyńskiego, że dramaty Polek w szpitalach to urojone problemy. To codzienność wielu z nas, naszych matek, córek, sióstr i przyjaciółek. Są z nami też koledzy - to dramaty ich żon, sióstr czy córek. Nie pozwolimy, by kobiety w Polsce umierały w szpitalach" - powiedziała w czwartek na konferencji posłanka KO Barbara Nowacka.

"Przypominamy, że polityczną odpowiedzialność za śmierć Doroty i wielu innych kobiet ponosi Kaczyński, ponosi Ziobro, ponoszą ci wszyscy posłowie PiS i Konfederacji, którzy podpisali się pod haniebnym wyrokiem pseudotrybunału" - oświadczyła.

Lider klubu Borys Budka powiedział, że "jesteśmy tutaj, by jeszcze raz zażądać od Jarosława Kaczyńskiego prostego słowa przepraszam". "Żeby wreszcie przeprosił za te osiem lat deptania praw kobiet, za osiem lat, podczas których Polki nie czują się bezpiecznie we własnym kraju" - mówił. Wezwał, by "Kaczyński przestał się chować za wyrokiem pseudotrybunału". "To Kaczyński politycznie doprowadził do tego, że Polki boją się rodzić, że boją się o swoją przyszłości nie mogą czuć się bezpiecznie we własnym kraju" - ocenił.

Posłanka Monika Rosa oświadczyła, że w Polsce musi być aborcja legalna, bezpieczna, bezpłatna i dostępna. "Klauzula sumienia nie może decydować o naszym życiu. Leżąc w szpitalu nie możemy obawiać się, czy lekarz, szpital, a może ktoś w całym województwie zasłoni się klauzulą sumienia. Chcemy żyć" - mówiła. "Chcemy zmiany prawa. I my, jako Koalicja Obywatelska, te zmiany prawa wprowadzimy" - oświadczyła.

"Dziś władza zrzuca odpowiedzialność na lekarzy, ale to ta władza postawiła nad lekarzami prokuratora, polityka i księdza. To oni decydują o przyszłości matek - nie lekarz. My to zmienimy, ale nie zrobimy tego sami. Jesienią są wybory. To nie tylko politycy PiSu, ale także politycy Konfederacji podpisali się pod wnioskiem do pseudotrybunału konstytucyjnego, który wprowadził to drakońskie prawo. Zapamiętajcie to przy urnach wyborczych" - apelowała z kolei posłanka Monika Wielichowska. Zadeklarowała, że oprócz przepisów dot. aborcji po wygranych wyborach KO "przywróci edukację seksualna w szkołach", a także dofinansowanie do in vitro.