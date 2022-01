Klub KO złożył projekt ustawy mającej ochronić odbiorców gazu przed podwyżkami

Klub KO złożył we wtorek w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców końcowych na rynku gazu ziemnego - poinformował szef klubu Borys Budka. Według niego projekt jest bardziej kompleksowy niż projekt rządowy - ma chronić także przedsiębiorców.

"Wysokie ceny energii będą napędzały inflację i drożyznę. Propozycje PiS są niewystarczające - zamrażają (tylko dla konsumentów) podniesione już ceny gazu. By przeciwdziałać drożyźnie Koalicja Obywatelska złożyła kompleksowy projekt ustawy pomagający również przedsiębiorcom" - poinformował we wtorek wieczorem na Twitterze szef klubu KO Borys Budka.

Tego samego dnia wieczorem odbyło się posiedzenie klubu KO. Jeszce podczas jego trwania, rzecznik PO Jan Grabiec poinformował PAP o złożeniu przez kub projektu ustawy dotyczącego cen gazu, tym samym potwierdził informację podaną przez Budkę. Także Grabiec stwierdził, że projekt jest "bardziej kompleksowy niż projekt rządu" i wprowadza rozwiązania "zapewniające obniżenie cen gazu dla przedsiębiorstw".

Budka zamieścił w interenecie dokument potwierdzający złożenie przez klub KO projektu ustawy. Posłowie klubu zwrócili się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne nadanie numeru druku zgłoszonemu projektowi. Posłowie KO wnieśli też o uzupełnienie planu najbliższego posiedzenia Sejmu o punkt obejmujący pierwsze czytanie projektu. Z dokumentu wynika, że wnioskodawców będzie reprezentował skarbnik klubu KO Krzysztof Gadowski.

Jeszcze przed końcem zeszłego roku media zaczęły informować, że podwyżki cen gazu dla niektórych odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i też części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze).

Dlatego szef PO Donald Tusk przypomniał we wtorek na konferencji prasowej, że jeszcze przed Nowym Rokiem zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem, by podjął działania na rzecz ochrony mieszkańców, których dotknęły drastyczne podwyżki cen gazu. Zapewnił też, że klub KO złoży projekt ustawy, która będzie chroniła przed radykalnym wzrostem cen gazu szpitale, domy pomocy społecznej, instytucje kultury (teatry, biblioteki). Przekonywał, że dla tego typu podmiotów podwyżka ta może okazać się zabójcza.

"Będziemy także proponowali ochronę tych, dla których podwyżka cen gazu jest także de facto wyrokiem śmierci - mówię o tych małych przedsiębiorcach - o tych, którzy prowadzą piekarnie, pizzerie, sklepy, a gdzie podwyżka cen gazu oznacza kompletny brak możliwości dalszego prowadzenia tego drobnego, często rodzinnego interesu" - zaznaczył Tusk.

W grudniu Urząd Regulacji Energetyki podał, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

3 stycznia KO złożyła w Sejmie projekt ustawy, który zmienia definicję odbiorcy indywidualnego, jeśli chodzi o Prawo energetyczne. Jak mówił wówczas rzecznik PO Jan Grabiec, zmiana wprowadza zasadę, że bez względu na to, czy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, w bloku, ma umowę bezpośrednio z gazownią, czy reprezentuje go spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, to każdy z lokali będzie miał stosowaną tę samą taryfę, chronioną przez URE.