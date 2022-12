Klub Parlamentarny PiS obraduje na wyjazdowym posiedzeniu

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zebrał się w poniedziałek po godz. 16 na wyjazdowym posiedzeniu; wśród tematów spotkania kwestia współpracy struktur w terenie, a także przymiarki do kształtu list wyborczych.

W spotkaniu, które odbywa się w centrali PiS na ul. Nowogrodzkiej bierze udział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy. "Jednym z tematów rozmów mają być przygotowania do kampanii wyborczej, w tym przymiarki do kształtu list wyborczych" - mówił PAP niedawno jeden z polityków PiS.

W ubiegłym tygodniu Komitet Polityczny PiS powołał specjalny zespół, który ma się zająć przygotowaniem ugrupowania do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Na szefa zespołu został wybrany europoseł PiS Tomasz Poręba; w skład zespołu wchodzą m.in. sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, jego zastępca Piotr Milowański oraz rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

Bochenek mówił PAP, że podczas posiedzenia klubu politycy będą omawiać sprawy bieżące związane ze zbliżającym się posiedzeniem Sejmu, które rozpocznie się we wtorek. "Będziemy też na pewno omawiali bieżącą współpracę struktur w terenie; przygotowywali się do kolejnego roku" - dodał.

"To będzie też dobry moment, aby podsumować mijający rok i przyjąć pewne założenia na przyszłość. Zwłaszcza, że będzie to rok pełen wyzwań, rok wyborczy, więc na pewno będzie mnóstwo emocji, aktywności. Zależy nam na tym, aby wszyscy posłowie się w to angażowali" - podkreślił Bochenek.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu jednym z punktów ma być głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla szefa MS Zbigniewa Ziobro. Bochenek pytany, czy ten temat pojawi się na spotkaniu klubu odparł: "Myślę, że wszyscy karnie się stawimy (na sali obrad) i będziemy głosować, bo to minister rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu PiS i będziemy go na pewno wszyscy dzielnie bronić".

Politycy PiS wchodząc na spotkanie klubu wskazywali, że jednym z jego celów jest mobilizacja oraz omówienie bieżącej sytuacji i planów legislacyjnych.

Ma być omawiana m.in. kwestia ustawy budżetowej, która będzie głosowana w tym tygodniu.

Odnosząc się do pytań o wotum nieufności dla szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro podkreślali, że zostanie on obroniony.

W połowie listopada kluby: KO i Lewicy oraz koło Polska 2050 złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając wniosek opozycji o odwołanie Ziobry uzasadniał, że to "powiedzenie +sprawdzam+ dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".