Klub PiS może decydować o usunięciu senatora Jackowskiego

W Sejmie przed godz. 20 zebrał się klub parlamentarny PiS. W posiedzeniu uczestniczy prezes Jarosław Kaczyński. Niewykluczone, że jednym z tematów spotkania będzie kwestia usunięcia z klubu senatora Jana Marii Jackowskiego.

O takiej możliwości mówił w poniedziałek w mediach sam Jackowski. Według informacji PAP senator Jackowski miałby zostać usunięty z klubu PiS za krytykę działania koalicji rządzącej.

Wchodząc na wtorkowe posiedzenie klubu Jackowski powiedział, że "czeka na to, co się wydarzy". Potwierdził, że spodziewa się wniosku o wykluczenie go z klubu.

"Mam przygotowane oświadczenie w tej sprawie, również państwu chętnie je przedstawię, jeśli zostałbym wykluczony" - powiedział. "Mam nadzieję, że będzie stosowana zasada, że osoba, której dotyczą jakieś ewentualne zarzuty będzie miała okazję ustosunkować się do nich" - dodał Jackowski.