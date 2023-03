Kluby parlamentarne za uproszczeniem dozoru technicznego nad sprzętem wojskowym

Parlamentarne kluby i koła opowiedziały się we wtorek za zwolnieniem sprzętu wojsk sojuszniczych z obowiązku uzyskiwania zgody polskiego dozoru technicznego i za uproszczeniem tych procedur w przypadku broni kupowanej dla polskiego wojska za granicą.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W debacie nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym posłowie pytali też o rekompensaty od zachodnich sojuszników za sprzęt przekazywany Ukrainie oraz o udział polskiego przemysłu w produkcji sprzętu zamawianego w Korei Południowej.

Jak przypomniał sprawozdawca komisji Leszek Kowalczyk (PiS), przygotowany przez MON projekt ma pozwolić na szybsze wprowadzenie nowych typów zagranicznego uzbrojenia; a także zwolnić sojusznicze wojska z obowiązku uzyskiwania zaświadczeń polskiego wojskowego dozoru technicznego przy eksploatacji i konserwacji swojego sprzętu. Ewa Kozanecka (PiS) dodała, że celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie polskiej obronności.

Paweł Poncyljusz (KO) oświadczył, że jego klub także odnosi się pozytywnie do "technicznej nowelizacji", która ma uprościć formalności przy legalizacji pobytu wojsk sojuszniczych. Dodał, że trudno wymagać, by zagraniczni producenci stosowali te same reguły, których wymagają polskie przepisy o dozorze technicznym.

Argumentując, że posłowie "nie mają za bardzo okazji rozmawiać na ten temat" na posiedzeniach komisji obrony, pytał wiceszefa MON Wojciecha Skurkiewicza, o jakie kwoty wystąpił do sprzymierzonych państw polski rząd w ramach rekompensaty za sprzęt wysyłany Ukrainie.

Paweł Krutul (Lewica) zwrócił uwagę, że sojusznicze kontyngenty w Polsce liczą 12 tys. osób, a będą większe, toteż potrzebna jest ustawa doprecyzowująca zasady dozoru technicznego nad sprzętem wojsk sojuszniczych.

O rekompensaty, w tym "wymianę okrężną" (Ringtausch) z Niemcami, od których Czechy otrzymały 15 czołgów Leopard w zamian za 40 przekazanych T-72 pytał także Paweł Bejda (KP-PSL).

Wyraził zaniepokojenie rezygnacją z offsetu przy zakupach zbrojeniowych, np. przy kontrakcie na F-35; pytał też o uwzględnienie interesów polskiego przemysłu przy zakupach koreańskich armatohaubic i czołgów.

Według Krzysztofa Tuduja (Konfederacja) w projekcie o dozorze technicznym "trudno szukać kontrowersji". "Będzie porządek na kilku biurkach, niech tak się stanie" - dodał. Pozytywnie odniósł się do zapowiedzi włączenia polskiego przemysłu w produkcję konstrukcji kupowanych za granicą. Zarzucił przy tym, że "zakupy sprawiają wrażenie politycznych, chaotycznych" i mało jest krajów, które - jak polska - decydują się na różne typy czołgów.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) wyraził przekonanie, że kiedy wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak kupuje sprzęt za granica, powinien też kupować technologie, "a tego brakuje".

Skurkiewicz zapewniał, że podejmując decyzje o zakupie sprzętu resort "za każdym razem" staramy się o jego polonizację. Jako przykłady podał kupno zestawów Patriot, w których produkcji uczestniczą krajowe firmy, i wyrzutnie HIMARS, które mają być montowana na polskich, nie amerykańskich ciężarówkach.

Przypomniał, że polonizację i współpracę przy eksporcie na rynki trzecie przewidują także porozumienia z Koreą Południową.

Projekt, który ma być głosowany w najbliższym bloku, przewiduje, że urządzenia techniczne wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce będzie można eksploatować bez konieczności uzyskiwania decyzji szefa Wojskowego Dozoru Technicznego. Zwolnienie będzie możliwe, jeżeli będą to przewidywać przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe, jak np. ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP.

Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował - wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego - zaświadczeń, które kwalifikują do obsługi i konserwacji urządzeń.

Projektowana ustawa odnosi się także do sprzętu polskiego wojska. Ma pozwolić szybciej pozyskiwać i wprowadzać do eksploatacji podlegające dozorowi technicznemu urządzenia wyprodukowane w innym państwie. Urządzenia te będą mogły zostać objęte dozorem technicznym również wówczas, gdy nie były objęte polskim dozorem technicznym w fazie ich projektowania i wytwarzania.