KO: apelujemy do PiS o poparcie poprawek, jakie w Senacie zgłosimy do ustawy o SN

Poseł KO Robert Kropiwnicki oraz senator KO Marcin Bosacki zaapelowali do PiS o przyjęcie senackich poprawek do nowelizacji ustawy o SN. Senackie komisje proponują zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie do Izby Karnej SN rozpatrywania spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o SN we wtorek o godz. 15. W poniedziałek senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza opowiedziały się za nowelizacją wraz z 14 poprawkami proponowanymi przez większość senacką.

Zarekomendowane przez komisje poprawki zakładają zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie do Izby Karnej SN rozpatrywania spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafią także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Kropiwnicki i Bosacki na wtorkowej konferencji prasowej poinformowali, że klub KO w Senacie przejmuje poprawki do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, które w Sejmie zgłaszała opozycja.

"Poprawiamy tę ustawę w kierunku konstytucyjności" - podkreślił Kropiwnicki. "Przede wszystkim postulujemy przeniesienie spraw dyscyplinarnych nie do NSA, tylko do Sądu Najwyższego, do Izby Karnej. Proponujemy też, aby zlikwidować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej jako niepotrzebną, a także proponujemy, aby skasować wyroki tej izby" - dodał poseł.

"Proponujemy także, aby każdy sędzia mógł wnosić o test bezstronności innego sędziego, a nie tylko, żeby cały skład mógł podjąć taką uchwałę" - poinformował poseł KO. Jak dodał, dzięki temu test bezstronności będzie "prawdziwym instrument weryfikacji sędziów". "To bardzo istotne zmiany. Liczymy na to, że one przejdą zarówno w Senacie, jak i w Sejmie" - powiedział Kropiwnicki.

Bosacki zapowiedział, że "w Senacie wypełnimy wszystkie warunki, które spowodują, że ta ustawa stanie się zgodna z polską konstytucją, zgodna z prawem europejskim". "I w dużej mierze opanuje chaos w wymiarze sprawiedliwości, który PiS swoimi deformami wprowadza od 7 lat. Przybliży też uzyskanie przez Polskę 170 mld złotych z funduszy europejskich" - podkreślił senator KO.

"Będziemy w Senacie apelować do senatorów PiS, aby poparli te poprawki, a potem do posłów PiS, by ich nie odrzucali w Sejmie. Ustawa w kształcie, w którym wyjdzie z Senatu, będzie dawała większe szanse, aby pieniądze z Brukseli uzyskać" - dodał Bosacki.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Według jej autorów, posłów PiS, ustawa ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.

Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.