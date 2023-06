KO: będziemy kontrolować obietnice PiS

Gabinety stomatologiczne w każdej szkole, Cyberpark Enigma, Luxtorpeda 2.0, inteligentne kopalnie - kontrolę realizacji m.in. tych pomysłów PiS zapowiedzieli w środę posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak, Robert Kropiwnicki, Marta Golbik, Kinga Gajewska, Krzysztof Truskolaski, Konrad Frysztak, Michał Szczerba, Tomasz Szymański i Arkadiusz Myrcha zorganizowali w środę konferencję prasową, podczas której podsumowali swoje dotychczasowe kontrole poselskie oraz zapowiedzieli nowe.

"Premier Mateusz Morawiecki słynie z tego, że obiecuje dużo, ogłasza wiele programów, ale niewiele jest z tego realizowane" - mówił Robert Kropiwnicki.

"Skontrolowaliśmy w ostatnim czasie pięć projektów, które zapowiadał Mateusz Morawiecki, w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i innych okolicznościach. Okazuje się, że z tych kluczowych projektów nic nie wyszło" - zaznaczył poseł KO.

Jednym z takich programów, z których nic nie wyszło, dodał Kropiwnicki, miał być fundusz modernizacji szpitali, który miał pomagać szpitalom powiatowym. "Dzisiaj sytuacja jest taka, że szpitale toną w długach, a ludzie umierają w kolejkach do lekarzy specjalistów" - powiedział Kropiwnicki.

Podobnie było z programem budowy drewnianych domów, w ramach którego miało powstać 5 tys. drewnianych domów, a powstało kilkanaście i nic się w tej sprawie nie dzieje. "To zwykła PiS-owska ściema" - zaznaczył polityk PO.

W ramach programu budowy obwodnic wybudowano dwie obwodnice, mówił Kropiwnicki, w tym jedną półtorakilometrową. "To kompletna porażka inwestycyjna tego rządu" - ocenił.

Podobnie było z programem, który miał przeciwdziałać wykluczeniu kolejowemu - "Kolej plus". "Po tych wszystkich latach okazało się, że ogłoszono jeden przetarg, a dwadzieścia przetargów jest dopiero przygotowywanych" - zaznaczył Kropiwnicki.

"Rząd Mateusza Morawieckiego słynie z wielkich obietnic, a jedyne co robią, to biorą kasę dla siebie, rozbudowują swoje struktury i podwyższają swoje pensje" - powiedział poseł KO.

Kinga Gajewska przypomniała, że Beata Szydło jako premier obiecywała gabinety stomatologiczne w każdej szkole. "Co z tego wyszło? Absolutnie nic" - wskazała.

Dodała, że z programu tzw. dentobusów skorzystało średnio po 4,5 pacjenta dziennie. "Wydano na projekt grube miliony, a z dentobusów nie korzysta prawie nikt" - mówiła Gajewska.

"Obiecali tysiąc sal gimnastycznych w szkołach, a w 2023 roku wybudują 27" - mówiła posłanka KO. "Obiecają wszystko, realizując doktrynę Kurskiego: ciemny lud to kupi. Potem będzie tak jak z salami gimnastycznymi i gabinetami stomatologicznymi" - dodała Gajewska.

Michał Szczerba zapowiedział, że wraz z Kingą Gajewską wybierają się na kontrolę w Ministerstwie Zdrowia właśnie w sprawie m.in. gabinetów stomatologicznych w szkołach i dentobusów.

Tomasz Szymański przypomniał, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju to 12 projektów, które "pięknie wyglądają na papierze". "Po polach, gdzie miały być te inwestycje hula wiatr. A pieniądze są wydawane, bo tu nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić" - mówił Szymański.

Zapowiedział, że wraz z Arkadiuszem Myrchą będą kontrolować projekt Cyberpark Enigma, który miał poprawić konkurencyjność polskich firm branży IT. "Chcemy się dowiedzieć, gdzie powstał ten ośrodek i jakie polskie firmy skorzystały z dobrodziejstwa tego projektu" - zaznaczył.

Marta Golbik zapowiedziała z kolei, że z Jarosławem Urbaniakiem przeprowadzą kontrolę realizacji programu modernizacji górnictwa, w ramach hasła "inteligentne kopalnie".

"Premier, który zapowiada, że wprowadzi inteligentne kopalnie potrafi o tym jedynie opowiadać" - powiedziała Golbik. "Sprawdzimy, jakie realne działania podjęli, by usprawnić górnictwo, oprócz wygaszania kopalń" - dodała.

Konrad Frysztak przypomniał, że "w 2018 roku premier Morawiecki wraz ze swoim rządem obiecał Lux Torpedę 2.0, która miała przenieść nas na poziom wyższy poziom cywilizacyjnej komunikacji". "Mieliśmy podróżować z prędkością od 160 do 250 km na godzinę. Dziś z posłem Krzysztofem Truskolaskim sprawdzimy w MI, co zrobiła spółka PKP Intercity we współudziale z NCBiR, która zawarła porozumienie i miała wydać na ten projekt kilka miliardów złotych" - powiedział Frysztak.

"Mamy nieodparte wrażenie, że jedyne co pozostało po tym projekcie to klaster skupiający spółki, które mają lobbować za kolejami dużych prędkości. Na razie kolei dużych prędkości nie mamy i będziemy sprawdzać, czy ta Lux Torpeda 2.0 ma szanse wyjechać na nasze tory" - dodał poseł KO.

Krzysztof Truskolaski przypomniał, że to za rządów PO zakupiono takie pociągi jak Pendolino i Pesa Dart. "Również dowiemy się, ile przebudowano linii kolejowych, by można było jechać 250 km na godzinę" - zaznaczył.

Arkadiusz Myrcha ocenił, że realizacja tych zapowiedzi pokazuje, że "premier Morawiecki jest największym w polskiej polityce oszustem".

Podczas środowej konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek został poproszony przez PAP o komentarz do konferencji posłów KO. "Jeżeli chodzi o kwestie nakładów na służbę zdrowia, to nieustanie te nakłady są podnoszone i nieporównywalnie one są dzisiaj większe o kilkadziesiąt miliardów złotych w porównaniu do tego, co było za czasów Platformy Obywatelskiej" - ocenił.

"Prosiłbym polityków Platformy Obywatelskiej, żeby oni się rozliczyli z tego, w jakim stanie zostawili Polskę wtedy, kiedy oddawali władzę w 2015 roku, bo nie słyszałem żadnej konferencji prasowej, kiedy uderzyliby się w pierś i przeprosili za błędy, za złodziejstwo, za łamanie prawa wtedy, kiedy oni rządzili i pełnili najwyższe urzędy w państwie" - dodał.

"My, ponieważ chcemy prowadzić merytoryczną dyskusję, proponujemy Polakom konkretne rozwiązania na przyszłość. Natomiast z drugiej strony jesteśmy chociażby w trakcie trasy +dotrzymanego słowa+ (...) i przypominamy kluczowe inwestycje, które udało nam się na przestrzeni ostatnich lat zrealizować" - powiedział.

Wskazał, że są to m.in. przekop Mierzei Wiślanej, zapora, jaka powstała na granicy polsko-białoruskiej, a także drogi, mosty, obwodnice szkoły i przedszkola. "Takich nakładów na samorządy, na nasze lokalne ojczyny nie było od lat. Dzisiaj próba wmówienia Polakom, że jest zupełnie odwrotnie, jest kłamstwem" - podkreślił.