KO chce udostępnienia danych RARS ws. sprzętu medycznego za 200 mln zł

Posłowie KO chcą udostępnienia informacji przez prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczących zakupu sprzętu medycznego za 200 mln zł - poinformowali w środę na konferencji prasowej w Sejmie. Posłowie chcą wiedzieć, jaki to sprzęt i za ile go zakupiono.

Chodzi o zakup przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) sprzętu medycznego. Wyposażenie ma zostać przeznaczone na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących, której koordynatorem operacyjnym będzie RARS. Wcześniej posłowie KO złożyli w tej sprawie wniosek do NIK z prośbą o przeprowadzenie kontroli w RARS, MRiPS, PFRON i KPRM.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie posłowie KO Robert Kropiwnicki i Marzena Okła-Drewnowicz poinformowali o kontynuowaniu kontroli zakupu sprzętu medycznego przez RARS.

Jak podkreślał Kropiwnicki, jest to "dziwne postępowanie, niby przetarg, ale niejawny." "Czy ktoś z państwa pomyślałby, że RARS zajmie się wózkami dla osób niepełnosprawnych?" - pytał poseł.

"Gdyby chodziło o pomoc dla osób niepełnosprawnych byłoby OK, ale mamy wszelkie podejrzenia, że chodzi o zwykły przekręt, że RARS ogłasza niejawny przetarg na 200 mln zł na wózki dla osób niepełnosprawnych i daje na to czas osiem dni. W ciągu ośmiu dni firmy mają dostarczyć zamówienie, ofertę na przygotowanie specjalistycznych wózków, które robi się na indywidualne zamówienie. To po prostu na odległość czuć, że jest coś z tym nie tak, że chodziło o to, żeby ktoś zarobił" - mówił Kropiwnicki.

"Wygląda na to, że wydatkowanie tych 200 mln zł w trybie tajnym jest dla swoich, a nie dla osób z niepełnosprawnościami" - mówiła posłanka KO Okła-Drewnowicz. W jej ocenie ten sprzęt został zakupiony bez podstawy prawnej.

Posłanka Okła-Drewnowicz zapowiedziała złożenie pisma do prezesa RARS, aby do końca marca przesłał posłom dokumenty dotyczące wypożyczalni sprzętu medycznego: jaki to sprzęt, ile sztuk i jaki był koszt zakupu. Dodała, że w sytuacji, gdy nie będzie możliwości przekazania tych informacji ze względu na niejawność, to przekazanie ich do Kancelarii Tajnej Sejmu, aby mogli się z nimi zapoznać posłowie.

Posłanka zwróciła uwagę, że na razie ze sprzętu tego nie mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, a np. samorządy za odpłatnością. "Zatem dzisiaj to nie jest żadna wypożyczalnia i żaden zakup dla osób z niepełnosprawnościami, póki co wygląda, że jest to kolejna afera, w której biorą udział po prostu swoi" - powiedziała.

Posłowie KO zapowiedzieli też uzupełnienie złożonego do NIK wniosku z prośbą o przeprowadzenie kontroli m.in. w RARS. Posłowie poinformowali w środę, że NIK zapowiedział taką kontrolę.

Okła-Drewnowicz powiedziała, że uzupełnienie ma dotyczyć poprawek do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jej zdaniem to "wrzutka" rządzących. Oceniła, że zapis "legalizuje ten ich tak naprawdę nielegalny zakup" i jest zapisem po fakcie, bo zakupy już nastąpiły, ale daje to furtkę do kolejnych zakupów na przyszłość.

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do której podczas prac sejmowych dopisano artykuły dotyczące m.in. ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. To zapisy, które przewidują możliwość świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług logistycznych dotyczących sprzętu, urządzeń, pojazdów itp. służących zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych. Przepis zakłada też, że na zlecenie PRFON Agencja może też kupować taki sprzęt i urządzenia.

Ustawa jest w Senacie, senacka komisja gospodarki nie przyjęła we wtorek poprawek zakładających skreślenie tych artykułów, ale według zapowiedzi niektórych senatorów propozycja skreślenia tych artykułów powróci jeszcze w Senacie jako wniosek mniejszości.

RARS poinformowało w środę PAP, że do wczesnego popołudnia pismo posłów KO nie wpłynęło; decyzje mają być podejmowane dopiero po jego wpłynięciu.

Wcześniej RARS odnosząc się do zarzutów ws. nieprawidłowości przy tworzeniu wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych informowało, że dokonuje zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze RARS podawało, że "dokonuje zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochowując należytej staranności, konsultując się ze specjalistami różnych dziedzin", a towary muszą spełniać wszystkie wymagania, posiadać stosowne certyfikaty, instrukcje i paszporty techniczne.