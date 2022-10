KO chce wprowadzenia do porządku obrad Sejmu projektu o metropolii na Pomorzu

O wprowadzenie do porządku trwającego posiedzenia Sejmu senackiego projektu ustawy tworzącej metropolię na Pomorzu zaapelowali w środę w Sejmie pomorscy posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Od dwóch lat w Sejmie znajduje się ustawa o związku metropolitarnym w województwie pomorskim i od dwóch lat ta ustawa nie może doczekać się swojego finału w Sejmie. Wielokrotnie apelowaliśmy do pani marszałek (Elżbiety) Witek, żeby Sejm mógł przeprocedować tę ustawę, żeby województwo pomorskie, podobnie jak województwo śląskie, mogło lepiej zarządzać infrastrukturą, lepiej i skuteczniej inwestować w naszym ukochanym regionie" - powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie gdańska posłanka KO Agnieszka Pomaska.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim trafił do Sejmu ponad dwa lata temu.

Pomaska podkreśliła, że konferencja parlamentarzystów KO w Sejmie została zwołana po to, żeby przypomnieć marszałek Witek o projekcie, żeby przypomnieć o nim przede wszystkim "wszystkim parlamentarzystom z Pomorza, zwłaszcza parlamentarzystom z Prawa i Sprawiedliwości".

Wybrana w Słupsku wiceprzewodnicząca klubu KO Barbara Nowacka zaznaczyła, że ustawa metropolitarna to "zyski dla mieszkańców, to pieniądze, które można lepiej inwestować". "Szczególnie teraz, w kryzysie, który nadciąga, jest to bardzo ważne, by jak najwięcej pieniędzy mogło trafić do ludzi, by była możliwość oszczędności dla samorządów i dobrego inwestowania pieniędzy" - mówiła.

"Po raz kolejny mówimy +sprawdzam+ do polityków PiS, którzy w czasie kampanii wyborczej deklarowali twarde poparcie dla metropolii dla Pomorza" - podkreśliła.

"Co to jest związek metropolitarny? To jest związek gmin, które chcą razem współpracować, żeby dany region się bogacił" - mówiła wybrana w Gdańsku posłanka Małgorzata Chmiel (KO). "Przypominam, że kilka lat temu rząd PiS-u obiecał, że jeśli sukcesem okaże się związek metropolitarny na Śląsku, to pozwoli na organizację związków metropolitarnych w innych regionach. Tam okazał się wielkim sukcesem dla regionu. Ponownie prosimy o wprowadzenie projektu naszej ustawy pod obrady Sejmu" - zaapelowała.

Sekretarz klubu KO Zbigniew Konwiński powiedział, że upomniał się o projekt podczas środowego Konwentu Seniorów. "Od pani marszałek usłyszałem, że wiele projektów tutaj leży w Sejmie również dwa lata, jak ten projekt ustawy metropolitarnej. My uważamy, że absolutnie nie ma na co czekać" - podkreślił.

"Prawo i Sprawiedliwość nie lubi woj. pomorskiego, szczególnie nie lubi miasta wolności Gdańska" - stwierdził natomiast słupski poseł KO Tadeusz Aziewicz. "Zwracam uwagę na kolonizację firmy Energa, na rozbiór Lotosu, na to, że port w Gdyni nadal nie ma rozbudowanego zaplecza drogowego, mam na myśli Drogę Czerwoną. Ostatnio na przetarg zorganizowany przez Miasto Gdańsk w celu zabezpieczenia elementarnych potrzeb mieszkańców nie zgłosił się żaden z państwowych koncernów" - wyliczał.

"Zwracamy się do posłów PiS-u, aby stanęli po stronie mieszkańców naszego regionu, po stronie ludzi, dzięki którym głosom znajdują się w Sejmie" - podkreślił Aziewicz.

W 2020 roku Senat przyjął projekt ustawy dotyczący utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i podjął uchwałę o jego wniesieniu do Sejmu. Projekt został przekazany marszałek Sejmu 11 września 2020 roku. Wciąż nie trafił pod obrady Sejmu. W listopadzie 2021 roku większość sejmowa odrzuciła wniosek o wprowadzenie projektu do porządku obrad. Wśród osób, które zagłosowały przeciwko wprowadzeniu projektu do porządku obrad Sejmu byli pomorscy posłowie z klubu PiS: Tadeusz Cymański, Kacper Płażyński, Marcin Horała, Janusz Śniadek, Piotr Müller czy Aleksander Mrówczyński.

Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) już od wielu lat zabiegają o utworzenie metropolii na Pomorzu. Powstanie takiej struktury oznaczałoby przede wszystkim dodatkowe fundusze dla regionu - 5 proc. z podatku PIT. Według Małgorzaty Chmiel może to być 250 mln zł rocznie, które w tej chwili trafiają do budżetu centralnego.

Zgodnie z projektem Senatu, ustawa o związku metropolitalnym ma być odpowiedzią na potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla wykonywania zadań o charakterze przekraczającym kompetencje pojedynczych samorządów położonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Obecnie to stowarzyszenie samorządowe skupia 59 miast, gmin i powiatów, obejmujących ponad 30 proc. województwa pomorskiego.

Związek metropolitarny w województwie śląskim został utworzony na mocy ustawy z 9 marca 2017 roku.

Autorka: Julia Kalęba

juka/ ann/