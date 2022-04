KO: decyzja rządu oznacza likwidację lotniska w Modlinie

Rozporządzenie, jakie podpisał niedawno premier, oznacza de facto zamknięcie lotniska w Modlinie, bo przewiduje dla tego lotniska tylko dwie operacje dziennie - mówili na konferencji prasowej w Sejmie posłowie KO: Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Maciej Lasek.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Maciej Lasek zorganizowali w środę konferencję prasową w Sejmie w związku z konfliktem pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z kontrolerami lotów.

"Jesteśmy świadkami w ostatnich dniach głębokiego kryzysu komunikacji lotniczej w Polsce. Ten kryzys został wywołany przez złą politykę rządu PiS i złą politykę premiera Morawieckiego" - ocenił Grabiec.

Zwrócił uwagę, że samoloty obecnie latają tylko od czasu do czasu, co jest "szalenie dotkliwe dla tysięcy pasażerów, którzy zaplanowali podróże służbowe czy też wyjazdy turystyczne, ale jest również uderzeniem w polską gospodarkę".

"Decyzja, którą kilka dni temu podpisał premier Mateusz Morawiecki, oznacza np. w przypadku lotniska w Modlinie jego praktyczne zamknięcie, ta decyzja zmierza do praktycznego zlikwidowania tego lotniska" - przekonywał Grabiec.

Likwidację lotniska oznaczać będzie bowiem, jego zdaniem, wynikające z rozporządzenia premiera postanowienie, że w Modlinie będą mogły odbywać się dwie operacje lotnicze dziennie. "Wyobraźcie sobie państwo, jak można utrzymać duże lotnisko, jak lądują czy startują dwa samoloty" - powiedział Grabiec.

Uznał, że jest to skandal, ponieważ lotnisko w Modlinie jest jednym z sześciu największych lotnisk w Polsce, a poza tym "ma znaczenie gospodarcze dla całego północnego Mazowsza".

"Żądamy natychmiastowego rozwiązania przez premiera Morawieckiego kryzysu wywołanego przez rząd" - mówił Grabiec. "Straty, które są generowane każdego dnia, są stratami wielokrotnie większymi niż stawka, o jaką toczą się negocjacje" - dodał.

Także sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński ocenił, że "to, co zaproponowano w odniesieniu do Modlina, to jest de facto wyrok śmierci na to lotnisko".

Dodał, że według szacunków odwołanie jednego lotu samolotu pasażerskiego to koszt około 20 tysięcy euro. "Jeżeli pomnożymy to przez liczbę odwołanych samolotów na Okęciu czy w Modlinie, uciekamy w miliony euro dziennie" - mówił. W jego opinii konflikt z kontrolerami "można zakończyć z dnia na dzień".

"Koszty jednego dnia trwania tego strajku wielokrotnie przekraczają wszelkie koszty, które ewentualnie trzeba by było ponieść, aby ten problem rozwiązać" - podkreślał Kierwiński.

Jego zdaniem PiS od dawna darzy lotnisko w Modlinie niechęcią i może w ten sposób dążyć do jego zamknięcia. "Od wielu lat rząd PiS systematycznie morduje to lotnisko, stawiając na łąkę w Baranowie" - mówił Kierwiński, odnosząc się do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w gminie Baranów.

Maciej Lasek dodał, że przez 7 lat państwowy udziałowiec lotniska w Modlinie skutecznie blokował jego rozwój. "Nie udało się zlikwidować lotniska blokowaniem środków, zrobiono to więc rozporządzeniem" - zaznaczył.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. W środę ma się odbyć kolejna tura rozmów.

W 2021 r. PAŻP wdrożyła nowy regulamin wynagradzania w związku ze spadkiem ruchu lotniczego. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to głównym postulatem związków zawodowych jest odejście od systemu pracy jednostanowiskowej, kiedy nadzór nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego na danym stanowisku sprawuje jedna osoba. Argumentują, że oznacza to pracę w niezwykle dużym skupieniu i napięciu, a najmniejszy błąd może oznaczać katastrofę.

Jak podaje "Rzeczpospolita", 180 z 208 kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Warszawie złożyło wypowiedzenia, ich termin mija z końcem kwietnia.

We wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował, że przy braku porozumienia między PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego nie będzie kasowania rejsów tranzytowych nad Polską, ani rejsów do portów regionalnych. Dodał, że "wąskie gardło" to Lotnisko Chopina i Modlin, gdzie liczba operacji będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Od 1 maja skrócony będzie też czas pracy lotnisk w Warszawie i w Modlinie do godzin między 9.30 a 17.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) obwieścił listę tras lotniczych i przewoźników obsługiwanych po 1 maja br., gdyby nie doszło do porozumienia z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników.

Zgodnie z nim PLL LOT poleci z Okęcia do: Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Düsseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina-Goleniów. Wizz Air będzie zaś obsługiwał trasy do Londynu - Luton, Rzymu. Ryanair, który lata z Modlina, poleci natomiast do Londynu - Stansted, Dublina. Niemiecka Lufthansa ma latać do Frankfurtu, Monachium, Air France do Paryża, Turkish Airlines natomiast do Stambułu, a KLM do Amsterdamu ponadto Emirates do Dubaju Austrian Airlines do Wiednia, Swiss do Zurichu oraz TAP Air Portugal do Lizbony.