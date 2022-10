KO: domagamy się informacji premiera w Sejmie na temat wypłaty Polsce pieniędzy UE

Domagamy się, by premier Mateusz Morawiecki na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawił informację na temat wypłaty Polsce środków unijnych - mówili w poniedziałek Jan Grabiec i Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Gdyby tych środków miało nie być, można by to porównać do "zdrady narodowej" - dodali.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec i Kamila Gasiuk-Pihowicz zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową w związku z doniesieniami dziennika "Rzeczpospolita", że Komisja Europejska miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa".

"Chodzi przede wszystkim o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i związanej z tym konieczności przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych przez ID oraz zagwarantowanie sędziom prawa do zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE, czyli w praktyce wniosków o interpretację prawa UE. ID co prawda już nie istnieje - została zastąpiona nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej - ale nie zostały wypełnione pozostałe warunki" - czytamy w "Rz".

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do doniesień dziennika "Rzeczpospolita". Podkreślił, że te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane. Zwracał uwagę, że informacje oparte są na jednej wypowiedzi urzędnika, który nawet nie jest członkiem KE, która to wypowiedź "została jeszcze odpowiednio podkręcona, aby stworzyć wrażenie, że Polska ma zablokowane środki unijne".

Nie wpłynęło żadne pismo z Komisji Europejskiej o zablokowaniu środków z polityki spójności i funduszy rolnych dla Polski - oświadczył Piotr Müller.

"Dowiedzieliśmy się dziś, że Polsce grozi nie tylko utrata środków z KPO, co wiemy już od kilku miesięcy, ale całego budżetu Unii Europejskiej, który został przeznaczony dla Polski na czas do roku 2027" - powiedział Jan Grabiec.

Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej, że dojdzie do przywrócenia praworządności, ale nie dotrzymał tego zobowiązania, więc dzisiaj grozi Polsce utrata miliardów "przeznaczonych na wyjście z kryzysu po pandemii i przeznaczonych na rozwój Polski".

"Wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Sejmu w czwartek informacji na temat stanu uzgodnień na temat przyznania Polsce funduszy europejskich i wypłaty tych świadczeń, zarówno jeśli chodzi o KPO, jak i budżet dla Polski do roku 2027" - apelował Grabiec.

"Jest czymś nie do pomyślenia, żeby Polska mogła być pozbawiona tak ogromnych środków. Gdyby do tego doszło, gdyby na skutek działań premiera Morawieckiego i rządzącej w Polsce partii doszło do tego, że Polacy nie uzyskają tych pieniędzy, można by to porównywać do zdrady narodowej, do aktu, który sprawia, że przez najbliższe pokolenie Polacy będą żyli na niższym poziomie, będzie się żyło w Polsce gorzej dlatego, że panowie i panie z PiS uparli się, żeby w Polsce nie było praworządności" - mówił.

Jego zdaniem w obecnym stanie prawnym "Polska nie byłaby w ogóle przyjęta do Unii Europejskiej".

"Kilka prostych pytań. Czy zreformowano system dyscyplinarny i zakazano karania sędziów za treść orzeczeń? Nie. Czy sędziowie, którzy byli represjonowani wracają do pracy? Nie. Czy ludzie Ziobry, tacy jak Schab czy Radzik przestali nękać niezależnych sędziów? Nie. Czy neoKRS została odpolityczniona? Nie. Czy kamienie milowe, wynegocjowane przez ten rząd, dotyczące wymiaru sprawiedliwości, zostały zrealizowane? Nie. Czy mamy w Sejmie teraz ustawy, które pomogłyby w odblokowaniu i środków budżetowych i KPO? Nie" - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz, przypominając, że ustawa opozycji, przygotowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi, która miała odblokować środki unijne, została odrzucona.

"Dopóki nie będą spełnione przynajmniej kamienie milowe, dopóty nie ma mowy o praworządności w Polsce. Dopóki nie ma niezależnych od władzy sądów, dopóty Unia nie będzie chciała finansować inwestycji, co do których nie będzie miała pewności, że będą uczciwie rozliczone. Bez niezawisłych sądów nie ma gwarancji, że miliardy euro nie trafią do spółek działaczy PiS czy do spółek, które będą wykupywać niezależne od władzy media" - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Posłanka KO zwróciła uwagę, że nasz kraj może stracić stokilkadziesiąt miliardów euro. "Gdyby Kaczyński miał problem z przeliczeniem, ile to będzie w złotówkach to będzie dwie siódemki i dziesięć zer, czyli tak dobrze znana wszystkim Polakom z bilboardów premiera Morawieckiego kwota - 770 mld zł. Tyle Polacy zapłacą za partyjne projekty PiS, niszczące niezależność wymiaru sprawiedliwości" - powiedział Gasiuk-Pihowicz.

"Jeżeli ten dramatyczny scenariusz się zrealizuje, będziemy mieli do czynienia ze zdradą narodową, ze zrealizowaniem scenariusza, który został napisany cyrylicą" - podkreśliła.

Rzecznik rządu w poniedziałek przywołał niedawną wypowiedź unijnego komisarza Johannesa Hahna, że w przypadku Polski nie dostrzeżono wystarczająco bezpośredniego związku między problemami sądownictwa a zagrożeniami dla funduszy UE. "To oficjalne stanowisko UE, KE w obszarze budżetu" - podkreślił Müller.

Przyznał, że nie oznacza to jednak, że w KE nie ma działań podejmowanych, by próbować środki dla Polski zablokować. "Są to działania o charakterze politycznym, podejmowane od wielu miesięcy" - wskazał.

"Nie jesteśmy naiwni, wiemy o tym, że w KE, w instytucjach unijnych działają siły, które próbują tego typu rzeczy dokonać. Natomiast dzisiejsze stwierdzenie jednej z gazet, że taka decyzja została podjęta jest nieprawdziwa" - podkreślił.

Cytowany przez "Rzeczpospolitą" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

Rzecznik zwrócił uwagę, że wspomniany urzędnik był szefem gabinetu polityków związanych z opozycją. "Szanowni państwo, wierzycie że to jest przypadek? Wierzycie, że przypadkiem jest to, że to były dyrektor gabinetu Janusza Lewandowskiego i Danuty Hübner, który opowiada takie rzeczy, które służą później temu, aby budować taką atmosferę dotyczącą środkom unijnym" - mówił Müller.

Również "Financial Times" cytował anonimowych urzędników KE twierdzących, że większość nowych funduszy spójności z lat 2021-2027 jest na razie niedostępna dla Polski. Nasz kraj może natomiast korzystać z funduszu spójności z lat 2014-2020.

Jak twierdzi "FT" przyczyną ma być brak porozumienia między Brukselą a Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Jak relacjonuje brytyjski dziennik, zmiany dokonane w ostatnim czasie przez polski rząd KE ma uznawać za niewystarczające.