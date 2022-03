KO: dziś nikt z polityków PiS nie chce się przyznać do porażki programu Mieszkanie Plus

Ludzie liczyli na mieszkania i wierzyli, że Prawo i Sprawiedliwość je zrealizuje, a okazało się, że oszukali ludzi; dziś nikt polityków PiS nikt nie chce się przyznać do wielkiej porażki jakim jest program Mieszkanie Plus - mówili w środę politycy KO odnosząc się do raportu NIK nt. tego programu.

Raport dotyczący kontroli przeprowadzonej przez NIK był przedmiotem środowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego.

"Ludzie naprawdę liczyli na te mieszkania i wierzyli na początku zeszłej kadencji Sejmu, że PiS rzeczywiście zrealizuje te mieszkania. Okazało się, że oszukali. Okłamali ludzi, którym tak bardzo potrzeba mieszkań" - mówiła Małgorzata Chmiel.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odnosząc się do wniosków z kontroli NIK wskazał, że w 2021 r. wskaźniki i realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego elementem jest program Mieszkanie Plus "poszły do góry"

Najwyższa Izba Kontroli w przedstawionym w środę raporcie oceniła, że "realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów, tym samym nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności". Jak wskazano w raporcie, rząd deklarował, że do końca 2019 r. wybuduje 100 tys. mieszkań - "jednak do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie (stan na koniec października 2021 r.)".

Na konferencji prasowej w Sejmie po posiedzeniu komisji do raportu NIK odnieśli się posłowie KO, Małgorzata Chmiel oraz Dariusz Joński. "Ludzie naprawdę liczyli na te mieszkania i wierzyli na początku zeszłej kadencji Sejmu, że PiS rzeczywiście zrealizuje te mieszkania. Okazało się, że oszukali. Okłamali ludzi, którym tak bardzo potrzeba mieszkań" - mówiła Chmiel.

Joński poinformował, że na posiedzeniu komisji posłowie usłyszeli od urzędników NIK o tym, "jak jest naprawdę". "Bo jak miało być, to słyszeliśmy w 2016 i 2017 roku na wielkich konwencjach Prawa i Sprawiedliwości" - dodał poseł. Jak mówił, po zapoznaniu się z raportem widać, że rząd obiecywał mieszkania, chociaż nie miał żadnego pomysłu na to, jak wybudować 100 tys. mieszkań. "Chodziło tylko i wyłącznie o PR, o to, żeby najpierw wygrać wybory, również tym programem Mieszkanie Plus, a następnie walczyć o poparcie słupków sondażowych" - ocenił.

Polityk przypominał, że za wszystko był odpowiedzialny ówczesny wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, który nie pojawił się w środę na komisji. Joński zwracał uwagę, że z czasem Soboń został powołany na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, a następnie na wiceministra finansów, aby "naprawiać Polski Ład". "I to jest chyba najgorsze: trwa ogromna karuzela stanowisk polityków PiS i nikt z nich nie chce się dzisiaj przyznać do tej wielkiej porażki, jakim jest Mieszkanie Plus" - powiedział Joński.

Według kontrolerów głównymi przyczynami zmniejszającymi efektywność programu Mieszkanie Plus były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych. NIK zwrócił uwagę, że podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkanie Plus, "nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia podaży gruntów Skarbu Państwa i wykorzystania ich na cele mieszkaniowe, co z kolei miało negatywny wpływ na wzrost dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach".

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odnosząc się do wniosków z kontroli NIK wskazał, że w 2021 r. wskaźniki i realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego elementem jest program Mieszkanie Plus "poszły do góry". Jak ocenił, błędem było to, że NIK nie skontrolował realizacji całego programu, ale tylko jego wycinek. Dodał, że NIK używa kontroli do "ataku politycznego".