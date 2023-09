KO: Koniec z traktowaniem przedsiębiorców, jak maszynek do wyciskania pieniędzy

Dość i koniec traktowania przedsiębiorców przez państwo jak maszynek do wyciskania pieniędzy – powiedział w sobotę poseł KO Arkadiusz Marchewka. Wśród propozycji KO wymienił także powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej i podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

W sobotę w Szczecinie podczas konferencji prasowej przedstawiono propozycje programowe KO przygotowane dla kupców i małych przedsiębiorców w ramach 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jednym z pierwszych rozwiązań dla małych przedsiębiorców, ma być wprowadzenie płatnego urlopu."Przedsiębiorcy zasługują na odpoczynek, tak samo jak ludzie pracujący na etacie" - przekazał w sobotę poseł KO Arkadiusz Marchewka.

Wśród propozycji jest też m.in. powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej oraz rozwiązania dla małych przedsiębiorców, których pracownicy idą na zwolnienie chorobowe. "Jeśli pracownik będzie musiał iść na zwolnienie chorobowe, to od pierwszego dnia płacenie składek chorobowych przejmie na siebie ZUS. Teraz jest tak, że musi to robić pracodawca" - przekazał Marchewka. "Od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego koszt przejmie ZUS" - podkreślił.

"Dość i koniec traktowania przedsiębiorców przez państwo jako maszynek do wyciskania pieniędzy" - oświadczył poseł.

Wśród zaprezentowanych postulatów jest też podwyższenie kwoty wolnej od podatku. "Dzięki temu, że zostanie kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tys. zł, pracownicy zarabiając np. około 5-6 tys. zł brutto, będą mogli około 3 tys. zł rocznie zaoszczędzić. To jest konkret, te pieniądze zostaną im w portfelach" - przekazał Marchewka. "Czas doprowadzić do sytuacji, w której obniżymy podatki za pracę, dzięki czemu więcej pieniędzy zostanie ludziom w portfelach" - dodał.

Podczas konferencji prasowej odniesiono się też do kwestii handlu i polskiego rolnictwa. "Za rządów PiS-u zniknęło 20 tys. małych, rodzinnych sklepów. Supermarkety się rozrastają, narzucają ceny i warunki" - przekazała Natalia Żyto z Agrounii. "W naszych konkretach mamy nowoczesne, hybrydowe targowiska w każdym mieście. Wybudujemy w każdym mieście cyfrowe targowisko. Będzie drive thru, będzie porządna aplikacja, będą też godne warunki pracy i kupna" - poinformowała Żyto.

Jak dodał, "chcemy żeby był porządny dach, porządna nawierzchnia do chodzenia, toalety, parkingi, żeby nam wszystkim lepiej robiło się zakupy. Dzisiaj sytuacje targowisk są dramatyczne, to urąga godności ludzkiej, w jaki sposób prowadzony jest handel".

"Dzisiaj wprowadzana jest dyktatura zagranicznych korporacji i my się na to nie godzimy. Musimy mieć alternatywy handlu, nie możemy zgodzić się, aby ten monopol się rozrastał w handlu" - podkreśliła. Przekazano też, że Agrounia proponuje dodatkowe postulaty, które sprawią, że w Polsce "będzie taniej i nie będzie wszechobecnej drożyzny".

"Chcemy, żeby w sklepach na terenie Polski było 51 proc. polskich produktów, chcemy wprowadzić maksymalne marże. Nie może być tak, że u rolnika ziemniaki kosztują 50 gr/kg, a supermarket nakłada 1600 proc. marży" - dodała Żyto.

Wskazała też na dążenie do zdrowej konkurencji i konieczność rozdrobnienia dostawców, aby "supermarkety nie dyktowały warunków rolnikom i nie uzależniały ich od siebie".

