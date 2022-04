KO, Lewica, KP, Konfederacja i Polska 2050 krytycznie o Akademii Kopernikańskiej; PiS "za"

Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska, Konfederacja, Polska 2050 i Porozumienie krytycznie oceniły w czwartek projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej, uznając, że jest szkodliwy, zbędny i kuriozalny. Za pracami opowiedziało się PiS, przekonując o celowości rozwiązań.

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę, projektu zostanie rozpatrzony w bloku głosowań.

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka uzasadniała, że celem regulacji jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Wyjaśniała, że Akademia Kopernikańska miałaby realizować program, obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie: Stypendiów Kopernikańskich, Grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich, powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej. Program zakłada ponadto organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego, przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz współpracę międzynarodową.

Zgodnie z projektem ustawy, Akademię będzie tworzyło sześć Izb: Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Izba Nauk Medycznych, Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Izba Filozofii i Teologii, Izba Nauk Prawnych oraz Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

Witold Czarnecki (PiS) powiedział, że cel, jakim ma być zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności polskiej nauki jest "godny i chwalebny", szczególnie, gdy patrzy się na odległe miejsca polskich uczelni w światowych rankingach.

Powołanie akademii - jak mówił Czarnecki - będzie "pewnym domknięciem procesu reform" i "pięknym uczczeniem pamięci Mikołaja Kopernika". Misją programu realizowanego przez akademię ma być, jak mówił, m.in. podniesienie poziomu badań prowadzonych przez polskich uczonych lub z ich udziałem. Podał, ze klub PiS popiera projekt.

Barbara Nowacka (KO) akcentowała, że "polska nauka wymaga wielkich nakładów, wielkiego serca, dobrych pomysłów i dobrych rozwiązań". Promocja nauki i nadanie jej światowej rangi jest - jak mówiła - priorytetem wszystkich.

"Tylko jak czytam projekt o Akademii Kopernikańskiej to zastanawiam się, kto państwu to podłożył, ten projekt. Projekt jest napisany źle, jest niezgodny z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, (…) zawiera przedziwne rozwiązania, które nijak nie pomogą polskiej nauce" - mówiła. "Państwo tworzycie akademię dla ministra (Przemysława-PAP) Czarnka, dublując funkcję Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (…) pytanie, po co, kto na tym zyskuje? (…) Przypadek, że w Lublinie będą akurat nauki prawne? Nie sądzę" - mówiła.

"Polska Agencja Kosmiczna dostaje nazwę im. Mikołaja Kopernika i przechodzi do ministra nauki i szkolnictwa. Pan Czarnek dostaje ją w prezencie od prezydenta (Andrzeja-PAP) Dudy, pytamy: po co" - mówiła. Poinformowała, że KO wnosi o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Marcin Kulasek (Lewica) mówił zaś, że "nie ma wątpliwości, że pomysłodawcą i duchowym ojcem ustawy jest minister Czarnek, który postanowił przypiąć wielkiego astronoma do swoich planów, niczym kwiatek do kożucha". "Nie mam też wątpliwości, jakie są prawdziwe intencje ministra Czarnka. Są takie jak zawsze: ideologizacja nauki, przyspieszenie karier oddanych władzy konserwatystów i zabezpieczenie ich ciepłych synekur, a w końcu skok na majątek cieszących się autonomią uczelni wyższych" - powiedział. Poseł poinformował, że Lewica jest przeciwna projektowi.

Dariusz Klimczak (Koalicja Polska) stwierdził, że "poziom legislacyjny, struktura ustawy, sama koncepcja strategii naukowej jest tak zła, że ujmą jest dopinanie do tego projektu nazwiska Mikołaja Kopernika". "Obserwuję działa PiS-u w obszarze nauki od dawna i wiem, że gdyby PiS nic nie robił, to byśmy podwyższyli stopnień nauki bardziej niż jak coś robi" - ocenił. Klimczak stwierdził, że wydawanie pieniędzy na akademię jest bezcelowe.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun stwierdził zaś, że "polska nauka może się podniesie, może się dźwignie, jak władza ludowa przestanie się nią zajmować". "Wiadomo, kolejny paśnik dla cwaniaków został zaprojektowany za niebanalne kwoty. (…) Wszystko jest kuriozalne i śmieszne w tym projekcie, na każdym poziomie" - ocenił. "Konfederacja nie będzie popierać tworzenia kolejnego koryta" - zapowiedział.

Wojciech Maksymowicz (Polska 2050) mówił, że projekt przygotowano, a po protestach "schowano do szuflady, by potem ten bubel legislacyjny podrzucić prezydentowi, zapewniając pewnie, że wszystko jest ok, a nie jest".

"Nie tylko dlatego, że to niepotrzebne teraz wydawanie naszych budżetowych pieniędzy; nie tylko dlatego, że na odległość widać klientelizm doradców kłębiących się przy ministrze Czarnku. W rozwiązaniach zabrakło podstawowego rozeznania" - powiedział prof. Maksymowicz. Zaznaczył, że projekt nie nadaje się do procedowania i złożył wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. "Nauka potrzebuje spokoju i niezależności" - podkreślał.

Natomiast Jarosław Gowin (Porozumienie) mówił, że gdyby projekt przewidywał zwiększenie nakładów można by zastanawiać się, czy nie przyczyni się do rozwoju, punktowego przynajmniej, kilku wybranych obszarów. Tymczasem, jak ocenił, Akademia Kopernikańska prowadzi do rozproszenia środków, co jest zresztą najmniejszą ze słabości projektu. Największym problemem, jak mówił, jest naruszenie autonomii uczelni.

"W przypadku tego projektu nie mam wątpliwości, że chodzi o to, by stworzyć dla części środowiska akademickiego o określonych sympatiach politycznych ich własną instytucję, która będzie na marginesie świata polskiej nauki" - stwierdził Gowin.

Założenia projektu omówił wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Akademia, jak przekonywał, przyniesie wiele korzyści dla świata nauki. Z kolei sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka odpowiadając na pytania posłów wskazała, że prezydent Duda jasno mówił, iż projekt ustawy był przygotowany wspólnie przez resort edukacji i nauki oraz jego kancelarię. "Współpraca przebiega sprawnie, za co dziękuję" - powiedziała.

"Gros zarzutów, które padają, nie znajduje żadnego uzasadnienia w projektowanych przepisach" - podkreśliła.

W projekcie napisano, że nowatorskim rozwiązaniem przyjętym w ramach Programu ma być powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej. Ich zadaniem ma być m.in. promowanie polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie. Zgodnie z projektem raz na pięć lat organizowany będzie Światowy Kongres Kopernikański. Organizatorem Kongresu będzie Akademia. W związku z przypadającą w 2023 roku rocznicą 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika pierwszy kongres zostanie zorganizowany, w tymże roku, w Toruniu. Jego inauguracja nastąpi w dniu urodzin astronoma, tj. 19 lutego. Na Kongres zaproszeni zostaną badacze zajmujący się tematyką kopernikańską z całego świata.

Łączne wydatki dla budżetu państwa związane z obwiązywaniem ustawy w zakresie kosztów organizacji i funkcjonowania można szacunkowo określać na kwotę 25 mln zł rocznie - wskazano w uzasadnieniu ustawy.

"Podkreślić trzeba, że proponowane w przedmiotowym projekcie rozwiązania nie mają na celu +dublowania+, ani tym bardziej znoszenia czy i zastępowania, funkcjonujących już instytucji naukowych, zwłaszcza Polskiej Akademii Nauk. Przeciwnie - poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji pomiędzy istniejącymi już i tworzonymi podmiotami, wywołany zostanie pożądany, korzystny stan efektywnej i konstruktywnej konkurencji w dziedzinie badań i naukowej współpracy międzynarodowej" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Instytucje środowiska akademickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk zaapelowały pod koniec marca do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii Kopernikańskiej i o wstrzymanie prac nad nim. Napisano w nim, że "przedłożony projekt wywołuje poważne kontrowersje merytoryczne w środowisku akademickim, jest źródłem wielu negatywnych emocji i obaw wśród polskich uczonych".

Informacja o tym, że rząd pracuje nad projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej, pojawiła się w kwietniu 2021 r. Wówczas portal Oko.press opublikował dokument, który określono jako "projekt Narodowego Programu Kopernikańskiego". Część z zawartych tam zapisów jest zbieżna z projektem ustawy przedłożonym właśnie przez prezydenta. Wówczas, w kwietniu ub.r. w środowisku akademickim pojawiła się obawa, że nowa instytucja ma zastąpić Polską Akademię Nauk. W wypowiedziach dla mediów w kwietniu ub. r. zarówno szef MEiN Przemysław Czarnek i wiceminister Włodzimierz Bernacki zapewniali, że nie ma takiego zagrożenia a Międzynarodowa Akademia Kopernikańska będzie osobną instytucją.

Z kolei Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazywała m.in., że nakłady związane z realizacją Narodowego Programu Kopernikańskiego obciążą budżet nauki, co skutkowałoby pogorszeniem sytuacji istniejących instytucji.

W połowie kwietnia Czarnek mówił RMF FM, że projekt dotyczący Narodowego Programu Kopernikańskiego, jak i projekt reformy PAN będą gotowe na jesieni 2021 r. Natomiast pod koniec kwietnia ub. r. wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki przekazał w czasie obrad sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, że w MEiN nie są prowadzone prace nad projektem, który nazywa się Narodowy Program Kopernikański.

Kolejne informacje o tym przedsięwzięciu pojawiły się w październiku 2021 r. w czasie prezentacji tzw. Polskiego Ładu, czyli program społeczno-gospodarczego PiS na okres pocovidowy. Jak napisano w dokumencie programowym, z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 2023 r. rząd przygotuje wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej - forum współpracy naukowej oraz programów kształcenia dla polskich i zagranicznych uczonych, zwłaszcza w takich dziedzinach jak medycyna, astronomia, fizyka czy matematyka, a także program kształcenia w tych dziedzinach.

Prezydent Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej 2 marca br.