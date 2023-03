KO: NIK zwraca uwagę, że brakuje w szkołach nauki języka migowego

W polskich szkołach brakuje nauki polskiego języka migowego, a utrudnia to integrację i edukację osób głuchych i niedosłyszących - o takich wynikach raportu NIK mówiła na piątkowej konferencji prasowej posłanka Iwona Kozłowska (KO).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Posłanka Koalicji Obywatelskiej i szefowa parlamentarnego zespołu ds. osób głuchych i z niedosłuchem Iwona Kozłowska wystąpiła w piątek na konferencji prasowej w Sejmie wraz z przedstawicielami środowiska osób niesłyszących - Kajetaną Maciejską-Roczan (wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych), Julią Kramek (członkinią PZG) i Stanisławem Porowskim (Prezesem Stowarzyszenia Polskiego Instytutu Praw Głuchych).

Kozłowska mówiła o wynikach raportu NIK na temat edukacji dzieci głuchych i z niedosłuchem.

"Raport pokazuje dokładnie, jak trudna jest edukacja dla osób z niepełnosprawnością słuchu w polskiej rzeczywistości" - zaznaczyła. Edukacja ta, jak dodała, dotyczy ok. 15 tys. dzieci z niedosłuchem.

"Dostęp do szkół jest, ale problem pojawia się dlatego, że nie ma dwujęzyczności. Podstawowym językiem komunikacji dla osób głuchych i niedosłyszących jest polski język migowy. Jest on podstawą do tego, aby się porozumiewać z otoczeniem" - mówiła Kozłowska.

Podkreśliła, że "niestety w polskiej szkole nie ma w programie nauczania polskiego języka migowego". "Brakuje dwujęzyczności, a aby osoba niesłysząca mogła nauczyć się języka polskiego, najpierw musi nauczyć się języka migowego" - powiedziała posłanka.

"NIK zwraca też uwagę na to, że brakuje nauczycieli, którzy znają polski język migowy. Nauczyciele uczący w oddziałach integracyjnych w większości nie znają polskiego języka migowego. Problemem jest również osób głuchych, aby uczyły w szkołach" - dodała Kozłowska.

Brakuje też, według raportu NIK, podręczników, narzędzi i pomocy naukowych.