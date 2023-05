KO o propozycji zmian w TK: kolejny element wymierania politycznych emocji w obozie Zjednoczonej Prawicy

Wniesiony przez PiS projekt ustawy ws. zmniejszenia pełnego składu TK to kolejny element wywierania presji, wymierania politycznych emocji w obozie Zjednoczonej Prawicy - ocenili w piątek politycy Koalicji Obywatelskiej. Według nich, "TK jest kwintesencją działania PiS".

Posłowie PiS złożyli w czwartek w Sejmie projekt ustawy ws. "usprawnienia działalności TK"; chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Poseł Arkadiusz Myrcha (KO) ocenił w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że Trybunał Konstytucyjny stał się miejscem bitwy między ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Trwał tam pat kilkanaście tygodni, wiele miesięcy obserwowaliśmy żałosną wymianę zdań pomiędzy sędziami (TK - PAP), którzy pisali do siebie otwarte maile, pisma zachęcające się do tego, żeby w końcu przyjść do pracy i pochylić się nad ustawą o SN, bo bez tego rozstrzygnięcia prezydent Andrzej Duda nie chce tej ustawy podpisać - tej ustawy, która miała odblokować środki z KPO" - powiedział poseł KO.

"I, gdy wydawało się, że jesteśmy już na dobrej drodze, kiedy wpłynęły (do TK) stanowiska rządu, Sejmu w tej sprawie, to nadal sędziowie buntownicy związani politycznie ze Zbigniewem Ziobrą powiedzieli, że nie będą brali udziału w tych pracach" - podkreślił Myrcha.

Jego zdaniem, "polityczny spór pomiędzy Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Kaczyńskim wchodzi w nowy etap". "Trybunał Konstytucyjny stał się pewnym polem negocjacji list wyborczych. Wiemy, doskonale widzimy to każdego dnia, że następuje dzisiaj takie prężenie muskułów między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim. Jedni się obrażają, piszą na siebie obraźliwe tweety, nie zapraszają się na konwencje i w efekcie najgorszy tego efekt - paraliż TK" - ocenił poseł KO.

Jego zdanie, "dzisiaj PiS dla odmiany chce pokazać +Ziobrystom+ w Trybunale, że są w stanie pracować bez nich". "Tylko ten żałosny spektakl trwa już tak długo, że większość polskich obywateli traci nadzieję, że te środki z KPO kiedykolwiek do Polski przypłyną" - powiedział Myrcha.

"Dzisiejszy projekt ustawy to kolejny element wywierania presji, wymierania jakichś politycznych emocji w obozie Zjednoczonej Prawicy" - ocenił poseł KO.

Zdaniem posłanki Katarzyny Lubnauer (KO) "Trybunał Konstytucyjny jest kwintesencją działania PiS". "Tak PiS niszczy instytucje państwa, instytucje, które mają dbać o prawa obywatelskie. TK stał się atrapą i to jeszcze pokłóconą atrapą" - powiedziała posłanka.

"Pożarci, upolitycznieni, walczący o władzę i niemyślący o dobru obywateli, o dobru Polski. To jest zdrada stanu z punktu widzenia interesów Polski, to że my nie mamy jeszcze środków z KPO, to że polscy obywatele dopłacają do pieniędzy, które otrzymują inne kraje w UE" - mówiła Lubnauer.

"Żądamy pieniędzy z KPO dla Polaków, żądamy od tego rządu, żeby się podał do dymisji, jeżeli nie potrafi tych pieniędzy załatwić" - dodała.

Projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy - jak wskazano w uzasadnieniu - usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunał (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów.

"Proponowana ustawa usprawni działalność Trybunału i umożliwi szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze - zapewni ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, gdy zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe m.in. w przypadku, gdy miejsca te pozostaną nieobsadzone albo w razie długotrwałej choroby sędziego lub sędziów" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wniosek prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą będzie sędzia Bartłomiej Sochański. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

Nowelizacja ustawy o SN, ma według jej autorów - posłów PiS - wypełnić kluczowy, dotyczący praworządności "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na KPO.

Od miesięcy w Trybunale Konstytucyjnym trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r.; wg samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Na początku stycznia sześciu sędziów TK, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, skierowało pismo do Przyłębskiej i prezydenta, w którym żądają od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Na początku kwietnia do TK wpłynęło pismo pięciu sędziów, w którym informowali o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta ws. ustawy o SN, ale w piśmie wskazali jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo. Pięciu sędziów zaapelowało też o zwołanie Zgromadzania Ogólnego TK i wybór nowego prezesa. Odnosząc się do tego pisma sędzia TK Jarosław Wyrembak stwierdził, że wpisuje się ono w ciąg działań poważnie zagrażających polskiej racji stanu.