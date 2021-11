KO oczekuje, że na spotkaniu u marszałek Sejmu będą przedstawiciele Rady Medycznej

Przedstawiciele KO będą na spotkaniu u marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie projektu dotyczącego weryfikacji szczepień, ale oczekują, że będą tam też reprezentanci Rady Medycznej przy premierze, którzy przedstawią swoje rekomendacje - poinformował szef klubu KO Borys Budka.

W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. weryfikacji szczepień pracowników.

"Będziemy obecni na tym spotkaniu, to oczywiste, natomiast oczekujemy, że będą również przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, żeby przedstawili swoje rekomendacje" - powiedział Budka na poniedziałkowej konferencji prasowej. "Dzisiaj potrzebujemy głosu ekspertów" - dodał.

Zapytany, czy to jest warunek KO, Budka odpowiedział, że nie stawiają żadnych warunków. "Podkreślamy jedynie, że w sprawie pandemii trzeba słuchać rad ekspertów" - powiedział szef klubu KO.

Stąd, jak dodał, ma nadzieję, że marszałek Sejmu zaprosi na to spotkanie przedstawicieli Rady Medycznej i właśnie oni zaproponują konkretne rozwiązania. "Ten rząd ma podobno większość w parlamencie, skoro ma większość, po jego stronie leży przedstawianie propozycji ustawowych" - zaznaczył Budka.

Przyznał, że nie podejrzewa, by marszałek Witek "spotykała się z opozycją bez jakiejkolwiek propozycji z jej strony". "Nie mam pojęcia o czym pani marszałek będzie chciała rozmawiać, natomiast jeżeli będzie chciała rozmawiać o rozwiązaniach legislacyjnych, to oczekuję, że będą przedstawione na piśmie i że będą przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze" - powtórzył szef klubu KO.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu. Z kolei premier Mateusz Morawiecki informował 5 listopada, że projektem tym będzie tego dnia zajmował się Komitet Stały Rady Ministrów.