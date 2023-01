KO proponuje zmiany stabilizujące stanowienie prawa

Koalicja Obywatelska proponuje zmiany stabilizujące stanowienie prawa i liczy, że zostaną one przyjęte jako poprawki do ustawy o likwidacji zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska i Marcin Kierwiński zorganizowali w czwartek konferencję prasową w związku z koniecznością wprowadzenia zmian stabilizujących proces stanowienia prawa w polskim parlamencie, co również znalazło się w jednym z uzgodnionych z Komisją Europejską kamieni milowych.

Małgorzata Janyska zwróciła uwagę, że klub KO kilkakrotnie już składał projekt ustawy, który nakłada na stanowienie prawa określone zasady, a ostatnio podobnie brzmiące poprawki zgłosił do projektu nowelizacji ustawy o likwidacji zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która ma być głosowana podczas czwartkowego bloku głosowań.

"To projekt, który wprowadza obowiązkowe konsultacje dla wszystkich projektów ustaw, także poselskich, to projekt, który wprowadza obowiązkowe vacatio legis - 6 miesięcy, to projekt który daje minimum 45 dni na konsultacje" - mówiła Małgorzata Janyska.

W projekcie KO, a także wśród złożonych poprawek jest sformułowanie, że przepisy, które uchwalone są z ominięciem tych zasad, co będzie możliwe w nadzwyczajnych okolicznościach, mogą obowiązywać wyłącznie 6 miesięcy.

Posłanka Krystyna Sibińska przypomniała, że właśnie z zachowaniem wszystkich tych zasad w 2015 roku, jeszcze za rządów PO, została uchwalona ustawa o rewitalizacji. "Przez te prawie 8 lat ta ustawa ani razu nie została zmieniona i doskonale służy polskim samorządom" - podkreśliła Sibińska.

Z kolei negatywnym przykładem, mówiła, jest ustawa Prawo budowlane, która "przez ostatnich 7 lat rządów PiS została zmieniona siedmiokrotnie, a przez zmiany w innych przepisach zmiany w Prawie budowlanym były wprowadzane 43 razy".

"Niestabilność stanowienia prawa i nieprzewidywalność tego, co wyprawia PiS w ostatnich latach jest jedną z głównych przyczyn niestabilności prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej" - mówił Marcin Kierwiński. Zwrócił uwagę na rekordową liczbę upadłości gospodarczych w 2022 roku, na co wpływ miała także niestabilność prawa.

"Prawo musi być stanowione w sposób poważny, merytoryczny, konsekwentny i przede wszystkim w dialogu z tymi, kogo to prawo dotyczy" - powiedział Kierwiński. "Dajemy dobre wzorce do tego, aby PiS wreszcie zastopował chaotyczną biegunkę legislacyjną, a prawo było jasne, czytelne i przewidywalne" - dodał.

Opozycja podnosi, że PiS omija konsultacje swoich projektów, przedkładając je jako propozycje grupy posłów (w tym przypadku konsultacje nie są konieczne), tak jak miało to miejsce w przypadku części procedowanych obecnie przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym.