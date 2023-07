KO składa projekt ustawy o bezpieczeństwie w sporcie

Problem przemocy i dyskryminacji w sporcie nie był dotąd zdefiniowany w ustawodawstwie. Składamy projekt nowelizacji ustawy o sporcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników sportu - mówiła w piątek posłanka KO Małgorzata Niemczyk.

"Wszyscy kochamy sport i dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o sporcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla uczestników sportu" - powiedziała w piątek na konferencji prasowej posłanka KO Małgorzata Niemczyk.

Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaznaczyła, że rzadko mówi się o tym, że sport jest obszarem, w którym dochodzi do przemocy i dyskryminacji. To m.in. nierówne traktowanie zawodników, wywieranie przymusu, przemoc fizyczna i psychiczna, "do której bardzo często dochodzi chociażby na linii trener zawodnik".

"Projekt ustawy o bezpieczeństwie w sporcie powstał przede wszystkim po to, aby zapobiegać takim sytuacjom, prewencji i żeby chronić zawodników i uczestników sportu" - podkreśliła.

Niemczyk zaznaczyła, że problem ten dotychczas nie był zdefiniowany w ustawodawstwie. Powiedziała, że prezentowany projekt określa definicję przemocy i dyskryminacji w sporcie. Powierza także nadzór nad działalnością podmiotów sportowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji Instytutowi Sportu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Projekt zakłada również powołanie rzecznika ochrony bezpieczeństwa sportu, który ma sprawować kontrolę i nadzór oraz upowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie i zasadach zapobiegania przemocy i dyskryminacji.

Poseł KO Andrzej Szewiński powiedział, że przemoc i dyskryminacja w polskim sporcie występuje na "bardzo szeroką skalę". Czyny te, jak dodał, często są kwalifikowane jako przestępstwa ujęte w Kodeksie Karnym. Zaznaczył, że projekt nowelizacji ma na celu penalizację przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej.

Posłanka KO Agnieszka Hanajczyk dodała, że projekt ten ma służyć przede wszystkim debacie publicznej i zmianom, które spowodują, że sport będzie bezpieczny. "Przede wszystkim dla najmłodszych" - zaznaczyła.