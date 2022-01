KO: twierdzenie Kaczyńskiego o braku inwigilowania opozycji to kpina

Twierdzenie prezesa PiS, że Pegasus nie służył do inwigilowania opozycji to kpina, podtrzymujemy wniosek o komisję śledczą – mówili na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Jan Grabiec (KO).

Politycy Koalicji Obywatelskiej komentowali na piątkowej konferencji prasowej deklarację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że polskie służby dysponowały Pegasusem, ale nie wykorzystywały go do inwigilowania opozycji.

"To, że coś takiego jak Pegasus jest, wiedzieliśmy, kiedy informacje z naszej kampanii docierały do PiS i do mediów natychmiast, czasami kilkadziesiąt minut po naszej naradzie" - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. "Skoro dziś prezes Kaczyński potwierdził, że Pegasus jest, to znaczy, że sprawa jest dużo poważniejsza niż nam się wydaje, to znaczy wszystko działo się z przyzwoleniem prezesa" - dodała.

Jej zdaniem deklaracja prezesa PiS, że Pegasus nie był wykorzystywany do inwigilacji opozycji określiła jako "kpinę". "To przeciwko komu to było używane? Wiadomo, że przeciwko opozycji, mamy na to dowody" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Jan Grabiec przypomniał, że KO przygotowuje wniosek o komisję śledczą w sprawie wykorzystywania Pegasusa i inwigilowania opozycji.

Dopytywany, co sądzi o propozycji Pawła Kukiza, by taka komisja śledcza obejmowała także rządy PO, Grabiec przypomniał, że "prokuratorzy od 6 lat badają sprawę podsłuchów w czasie Platformy i nic nie znaleźli, nikomu nie postawili najmniejszego zarzutu".

"Rozumiem, że Paweł Kukiz chce, symetryzując, wesprzeć PiS, przecież mówi otwarcie, że chce startować z list PiS, więc wyciąga do PiS pomocną dłoń i mówi, że za Tuska też były podsłuchy, co jest kompletną bzdurą" - mówił Grabiec.

"Oczywiście, jeśli chodzi o badanie wcześniejszych podsłuchów, nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy gotowi do weryfikacji tej informacji, a jeśli Paweł Kukiz rozszerza ten okres, to może warto też uwzględnić inwigilację z lat 2005-07" - dodał.

Zdaniem Grabca, jeśli będzie głosowany wniosek KO o komisję śledczą, "Paweł Kukiz stanie przed wyborem, czy poprzeć jawność życia publicznego i poprzeć komisję, która będzie badać nadużycia tej władzy, czy będzie osłaniał tę władzę".

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany w poniedziałek w Polsat News, czy może potwierdzić, że polski rząd kupił system Pegasus, odparł, że nie może udzielać informacji, które "mają charakter niejawny, to znaczy, jakie środki operacyjne posiadają polskie służby". Jednocześnie wskazał, że "żadne działania kontroli operacyjnej, tej najdalej idącej, czyli m.in. kontroli rozmów czy korespondencji, nie są w Polsce przeprowadzane przez służby bez zgody sądu".

Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński potwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", której fragmenty opublikował w piątek portal "wPolityce.pl", że polskie służby dysponują programem Pegasus. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. "To całkowite bzdury" - oświadczył.