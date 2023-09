KO: w sprawie wiz interweniujemy w Straży Granicznej i MSWiA

Proceder wydawania nielegalnych wiz cały czas trwa i ani Straż Graniczna, ani MSWiA, ani minister Mariusz Kamiński nie mogą uniknąć za to odpowiedzialności. Wizy wydawało MSZ, ale reagować powinno przede wszystkim MSWiA i Straż Graniczna - mówili politycy KO przed kontrolą poselską w siedzibie SG.

W poniedziałek politycy Koalicji Obywatelskiej - Marcin Kierwiński, Jan Grabiec oraz Cezary Tomczyk - zorganizowali konferencję prasową przed kontrolą poselską w siedzibie Straży Granicznej w Warszawie. Jak mówili, SG jest tą instytucją, która powinna reagować ws. nielegalnego wydawania polskich wiz.

"Dziś będziemy w Straży Granicznej, potem idziemy do MSWiA, ponieważ chcemy dokładnie dowiedzieć się, jeżeli chodzi o te informacje, które służby dostawały od służb sojuszniczych, dotyczące osób szczególnie niebezpiecznych" - zapowiedział Kierwiński.

"Ten proceder cały czas trwa i z pewnością ani Straż Graniczna, ani MSWiA, ani minister Mariusz Kamiński nie mogą uniknąć za to odpowiedzialności. Wizy wydawało MSZ, ale na ten kryzys powinien reagować minister spraw wewnętrznych, powinna reagować policja, służby specjalne, a przede wszystkim Straż Graniczna i o to będziemy pytać - jaką reakcję podjęła Straż Graniczna w tej sprawie, w jaki sposób tropi handlarzy wizami" - dodał Grabiec.

Kierwiński nawiązał też do wypowiedzi szefa MSZ Zbigniewa Raua, który w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że "nie czuje się współwinny sprawy wizowej". "Nie ma żadnej afery. Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 r., wydawaliśmy tyle wiz schengenowskich, które odpowiadają proporcji: na tysiąc mieszkańców Polski wydaliśmy niecałe dwie wizy. W tym samym czasie, nasi partnerzy francuscy na 1000 mieszkańców wydawali 20 wiz, a Niemcy - 10 wiz" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

"Minister Rau mówi, że nie bierze odpowiedzialności - a my tymczasem pokazujemy dokumentu mówiące, że pan Rau dokładnie wiedział, co się dzieje i nie reagował" - powiedział Kierwiński. Jak podkreślił, to znaczy, że najwyżsi urzędnicy polskiej dyplomacji "dawali przyzwolenie" na wydawanie nielegalnych wiz

"Nawet jedna przehandlowana w nieuczciwy sposób wiza to jest afera, która w normalnym demokratycznym kraju doprowadziłaby do dymisji ministra spraw zagranicznych; w Polsce takich wiz obarczonych prawdopodobieństwem nielegalności są tysiące. Nie wierzcie w tę liczbę 268, o której mówi prokuratura. Więcej jest filmików w internecie mówiących, jak nielegalnie wyłudzić polską wizę" - mówił Kierwiński.

Tomczyk wezwał Raua do dymisji. "On poleciał teraz na zagraniczną wizytę rządowym samolotem, a powinien wrócić tanimi liniami na swój koszt. Powinien być dzisiaj w Polsce i jako zdymisjonowany minister odpowiadać przed prokuratorem; nie jest pociągnięty do odpowiedzialności tylko dlatego, że dzisiaj jest na pierwszym miejscu listy PiS w Łodzi" - ocenił poseł.

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 roku. "Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło szereg działań, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa" - mówił Żaryn.

Podkreślił, że nie jest prawdą, by polskie służby uzyskały informacje o procederze od sojuszników. "To ustalenia CBA i dowody zgromadzone przez funkcjonariuszy pozwoliły na postawienie zarzutów" - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Stanisław Żaryn podkreślił, że osoby, których te wnioski dotyczyły, były sprawdzane pod kątem ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo RP oraz w szczególności bezpieczeństwo związane z zagrożeniem terrorystycznym. "Takich informacji nie ma. To nie są osoby, których pojawienie się w Polsce miałoby wpływa na bezpieczeństwo naszego państwa" - dodał.

Na początku września "Gazeta Wyborcza" napisała, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny wówczas MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich".

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ. W piątek szef resortu dyplomacji zdecydował m.in. o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP oraz o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakubem Osajdą.

W piątek resort spraw zagranicznych podał, że nie jest prawdą, że MSZ sprowadził setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki oraz, że Polska jest liderem UE w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen. Nieprawdziwe są też informacje, że konsulowie otrzymywali polecenia z centrali MSZ dotyczące wydawania wiz - podkreślono.

W obszernym komunikacie z licznymi danymi statystycznymi wskazano m.in., że łączna liczba wiz krajowych i Schengen za ostatnie 30 miesięcy wynosi 1 mln 951 tys. 176, z czego na Białoruś przypadło 586 tys. 171, Ukrainę - 990 tys. 116, zaś pozostałe kraje 374 tys. 889. Jednocześnie - jak dodano - w ciągu ostatnich lat znacznie spadła liczba wydanych wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Ponadto MSZ podkreślił, że "nie jest prawdą, że Polska jest liderem UE w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen", na poparcie czego przytoczono dane za 2021 oraz 2022 rok dotyczące 25 państw, w tym Polski.