KO: w wyniku decyzji Sejmu obowiązuję zasada "chcesz się grzać, to się truj"

W wyniku decyzji Sejmu będzie wszystkich obowiązywać zasada "chcesz się grzać, to się truj" - mówili na piątkowej konferencji prasowej posłowie KO Gabriela Lenartowicz i Wojciech Saługa, komentując przebieg czwartkowych głosowań nad poprawkami Senatu do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła.

Sejm przyjął w czwartek część poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, przewidującej obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Posłowie nie przyjęli poprawek rozszerzających zakres wsparcia m.in. na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną i małe firmy oraz wykreślających zniesienie norm jakości paliw stałych.

Właśnie te decyzje komentowali w piątek posłowie KO.

"Władze PiS wczoraj większością swoich głosów podtrzymały zniesienie norm na paliwa, zwłaszcza węglowe, ale także zniosły normy na emisję spalin w ciepłowni" - powiedziała Lenartowicz. "Co z tego wynika? Polaku, chcesz się grzać, to się truj. A niewielką jałmużnę będziesz mógł przeznaczać na leki" - dodała.

Jej zdaniem "to jest miara nieodpowiedzialności tego rządu, arogancji i pogardy dla ludzi". Rząd, jak powiedziała posłanka KO, "uzasadnia to zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego tak naprawdę kompletnie zaniedbując bezpieczeństwo zdrowotne Polaków".

"Widać, bezpieczeństwo własnych stołków PiS obchodzi bardziej niż bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków" - oceniła.

"Chcesz się grzać, to się truj - to rada rządu Mateusza Morawieckiego na to, jak przetrwać zimę" - komentował Wojciech Saługa.

Dodał, że obok wielu nieszczęść jak inflacja, drożyzna, brak węgla teraz w czasie zimy dojdzie nowe nieszczęście - smog.

Przypomniał, że w poprzednich latach wprowadzane były przepisy antysmogowe, chroniące zdrowie, a dziś "Jarosław Kaczyński radzi, żeby palić wszystkim z wyjątkiem opon".

"Jeżeli ludzie będą palić tym wszystkim co można, w myśl przyjętych przepisów, to ludzi przedwcześnie umierających z powodu smogu będzie znacznie więcej niż 50 tysięcy" - mówił Saługa. "To niestety stało się prawem po wczorajszym dniu, my możemy jedynie apelować do rozsądku Polaków, by nie palili byle czym" - dodał.

W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego ustawa przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.