KO: wnosimy o odrzucenie w pierwszym czytaniu haniebnego projektu o komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Ten projekt jest haniebny, w imieniu KO składam wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu - mówił Marcin Kierwiński (KO) o pomyśle powołania komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich. Jego zdaniem celem komisji jest wyeliminowanie Donalda Tuska z życia politycznego.

W Sejmie odbywa się we wtorek pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

"Debatujemy dziś nad jednym z najbardziej kuriozalnych projektów w historii polskiego Sejmu po 1989 roku. To ustawa, której podstawą jest czysta nienawiść i strach przed przegranymi wyborami" - mówił przemawiający w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

Cel powołania komisji, jego zdaniem, został sformułowany przez Jarosława Kaczyńskiego, gdy mówił o "zniszczeniu" opozycji. "To cel Kaczyńskiego: utrzymać za wszelką cenę władzę i zniszczyć tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż PiS" - powiedział.

"Chcecie badać rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo Polski, a przedstawiacie projekt, w którym cyrylica przebija z każdej strony i z każdego artykułu. Przecież to jest ustawa wyciągnięta z szafy Putina" - mówił Kierwiński. "To w Rosji tworzy się prawo, które ma uderzać w opozycję i wykluczać lidera opozycji" - dodał.

Jego zdaniem "tylko w chorych, autorytarnych głowach mogła urodzić się taka propozycja".

Gdyby wnioskodawcom zależało na prawdzie, mówił poseł KO, zgodziliby się na wniosek o powołanie komisji śledczej, o co wnosiła opozycja. "Ale wy boicie się komisji śledczej, bo byłaby od was niezależna" - powiedział Kierwiński.

"Wam nie zależy na ustaleniu faktów, wam zależy jedynie na tym żeby dopaść Tuska. Ale wam się to nie uda, bo za Tuskiem stoją miliony Polaków, którzy mają dość waszych codziennych szwindli, afer i wschodniego sposobu myślenia o państwie" - mówił przedstawiciel KO.

Jego zdaniem z działań żadnego innego polskiego rządu Putin nie był tak zadowolony jak z rządu Morawieckiego.

"To wyście uzależnili Polskę od rosyjskiego węgla" - mówił Kierwiński. "To wyście sprzedawali +srebra polskie+ współpracownikom Putina, węgierskiemu Molowi" - dodał.

"Dopuściliście agenta Putina do tajnych informacji na temat polskich służb specjalnych" - przypomniał. "Wasza polityka zagraniczna to niemal scenariusz napisany na Kremlu. Staliście się wspólnikami kumpli Putina, którzy wzywają do rozwalenia UE i NATO" - dodał.

Jego zdaniem "PiS to najbardziej prorosyjska partia od rozwiązania PZPR".

"Chcecie wyeliminować Tuska z najbliższych wyborów, tylko dlatego, żeby uciec od odpowiedzialności za to, jaki los zgotowaliście Polakom" - przekonywał Kierwiński.

W jego opinii projekt ustawy ma powoływać sąd kapturowy i twór nieznany w demokracjach, charakterystyczny dla państwa autorytarnego. Komisja zarazem ma być, mówił, pomysłem PiS na wybory.

"Ona nie ma ustalać faktów ale produkować paski nienawiści w telewizji publicznej" - mówił poseł KO. "Jesteście przekonani, że na tej komisji zbudujecie strategię wyborczą. Ale zmartwię was - to będzie gwóźdź do waszej politycznej trumny" - dodał.

"Ten projekt jest haniebny i wymaga jak najszybszego odrzucenia, w imieniu KO składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu" - podsumował Kierwiński.