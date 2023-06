KO wraca na trasę po Polsce, następny etap - Dolny Śląsk

Województwo dolnośląskie to następny etap objazdu kraju przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej pod hasłem #Tu jest przyszłość. KO wznawia objazd po przerwie spowodowanej marszem 4 czerwca, w jego ramach Donald Tusk będzie spotkał się z mieszkańcami Kłodzka, Jeleniej Góry i Wrocławia.

W ramach akcji #Tu jest przyszłość klub Koalicji Obywatelskiej oraz lider Platformy Donald Tusk objeżdżają wszystkie województwa. Po przerwie spowodowanej marszem 4 czerwca objazd ma zostać wznowiony w przyszłym tygodniu. Kolejnym etapem trasy ma być województwo dolnośląskie, które parlamentarzyści KO odwiedzą w najbliższy poniedziałek i wtorek, 19 i 20 czerwca.

Jak poinformował PAP szef dolnośląskiej PO Michał Jaros, w ramach akcji #Tu jest przyszłość ponad setka parlamentarzystów KO odbędą spotkania w 24 powiatach, wszystkich z wyjątkiem Ząbkowic i Kłodzka.

Z kolei lider PO Donald Tusk spotka się w poniedziałek 19 czerwca o godz. 17 z mieszkańcami Kłodzka. Natomiast we wtorek 20 czerwca rano dojdzie do tradycyjnego posiedzenia klubu KO w jednym z hoteli we Wrocławiu.

Lider PO ma zostać na Dolnym Śląsku cały przyszły tydzień - w czwartek 22 czerwca planowany jest wiec z jego udziałem w Jeleniej Górze, a w piątek 23 czerwca we Wrocławiu.

Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego KO 6 lutego Donald Tusk zapowiedział cykl spotkań terenowych klubu do czerwca. Według przedstawionego przez niego założenia, w każdym tygodniu klub miałby się spotykać w innym województwie, tak by odwiedzić wszystkie 16 województw.

Schemat jest zawsze ten sam: posłowie i senatorowie KO odwiedzają wszystkie powiaty województwa, a szef PO Donald Tusk ma jedno lub dwa otwarte spotkania. Drugiego dnia odbywa się w stolicy danego województwa posiedzenie klubu KO, częściowo otwarte dla mediów. Wizyta w każdym województwie oznacza też prezentację innego elementu programu KO.

Pierwszym województwem, które odwiedził klub KO było łódzkie - w dniach 27-28 lutego br. Kolejnym było województwo wielkopolskie, które parlamentarzyści KO odwiedzili 10 i 11 marca br. Potem było woj. śląskie, gdzie parlamentarzyści KO przebywali 17 i 18 marca, choć lider PO Donald Tusk przedłużył swój pobyt w tym województwie.

W dniach 27-28 marca parlamentarzyści KO odwiedzili województwo opolskie, w dniach 3 i 4 kwietnia woj. kujawsko-pomorskie, w dniach 17-18 kwietnia woj. lubelskie, 20 i 21 kwietnia woj. podlaskie, 24 i 25 kwietnia woj. podkarpackie, 11 i 12 maja woj. lubuskie, 15 i 16 maja woj. małopolskie, 18 i 19 maja woj. pomorskie, a 22 i 23 maja woj. warmińsko-mazurskie.

Do objechania pozostały jeszcze województwa zachodniopomorskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie, które ma być na końcu.