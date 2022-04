KO: żądamy porozumienia z kontrolerami lotniczymi

Żądamy od premiera rozwiązania sporu z kontrolerami lotniczymi, bo niebawem grozi także strajk na kolei - mówili na konferencji prasowej posłowie KO z komisji infrastruktury. Albo znajdziemy teraz kilka milionów zł, albo będziemy musieli płacić miliardy odszkodowań - powiedział Dariusz Joński.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej z komisji infrastruktury zorganizowali w środę konferencję prasową w związku z tym, że, jak mówił szef komisji Paweł Olszewski, "grozi nam paraliż komunikacyjny nie tylko na niebie, ale także na kolei".

"Niedługo może dojść do sytuacji, że polscy pasażerowie nie tylko nie będą mogli latać, ale i jeździć koleją" - powiedział Olszewski

Poseł Maciej Lasek dodał, że kryzys w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) narastał już od dwóch lat, tymczasem rząd rozpoczął rozmowy dopiero niedawno. "Za cztery dni pasażerowie staną się zakładnikami nieudolności polskiego rządu, a konsekwencje braku działań poniesie całe państwo" - powiedział Lasek.

Zwrócił uwagę, że linie lotnicze już zapowiadają wnioski o odszkodowania za utracone korzyści.

"Żądamy od premiera (Mateusza) Morawieckiego natychmiastowego rozwiązania tego konfliktu i osiągnięcia porozumienia, natomiast do moich przyjaciół kontrolerów apeluję, że pomimo tego, że strona rządowa nie przejawia specjalnych chęci, by porozumienie jak najszybciej osiągnąć, żeby dołożyli wszelkich starań, byśmy od 1 maja mogli normalnie latać w polskiej przestrzeni powietrznej" - apelował Lasek.

Dariusz Joński dodał, że wydane przez premiera rozporządzenie zakłada, że "lotnisko Okęcie będzie krócej otwarte niż osiedlowy sklep spożywczy".

"Mamy do wyboru: albo znajdziemy kilkanaście milionów złotych, o których mówią kontrolerzy, albo trzeba będzie płacić z naszych pieniędzy kilka miliardów odszkodowania" - mówił Joński.

Poinformował też, że komisja infrastruktury otrzymała pismo od wszystkich związków zawodowych w PKP Cargo i PolRegio o przygotowywanym w maju strajku generalnym na kolei.

"Panie premierze, albo chce pan kompromisu, albo paraliżu" - powiedział Joński.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. W środę ma się odbyć kolejna tura rozmów.

W 2021 r. PAŻP wdrożyła nowy regulamin wynagradzania w związku ze spadkiem ruchu lotniczego. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to głównym postulatem związków zawodowych jest odejście od systemu pracy jednostanowiskowej, kiedy nadzór nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego na danym stanowisku sprawuje jedna osoba. Argumentują, że oznacza to pracę w niezwykle dużym skupieniu i napięciu, a najmniejszy błąd może oznaczać katastrofę.

Jak podaje "Rzeczpospolita", 180 z 208 kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Warszawie złożyło wypowiedzenia, ich termin mija z końcem kwietnia.

We wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował, że przy braku porozumienia między PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego nie będzie kasowania rejsów tranzytowych nad Polską, ani rejsów do portów regionalnych. Dodał, że "wąskie gardło" to Lotnisko Chopina i Modlin, gdzie liczba operacji będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Od 1 maja skrócony będzie też czas pracy lotnisk w Warszawie i w Modlinie do godzin między 9.30 a 17.