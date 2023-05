Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym: obserwujemy pogarszającą się sytuację seniorów

89 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym uważa, że seniorzy najczęściej borykają się z problemem zbyt wysokiej ceny leku. Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta zaznaczył, że jest szansa, aby zmienić kryterium przyznawania bezpłatnych leków seniorom.

W czwartek odbyła się debata dotycząca polityki senioralnej w Polsce zainicjowana przez Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym (KNPN) z udziałem m.in. zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta, Grzegorza Błażewicza. "Powinniśmy dążyć do sytuacji, w której żaden polski senior nie miał dylematu czy kupić leki, jedzenie czy zapłacić za czynsz. Wierzę, że wszyscy interesariusze działają w takim kierunku, aby tą kwestię rozwiązać" - powiedział zastępca Rzecznika.

27 marca br. Rada Organizacji Pacjentów działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta wystosowała apel do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów o młodszą populację (70+ zamiast 75+ - PAP). "Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia te kwestie są rozważane i analizowane, także pod względem finansowym. Nie jest jeszcze znany termin ich ewentualnego wprowadzenia, ale myślę, że jest szansa by to kryterium zmienić" - poinformował Błażewicz.

"My, jako koalicja (KNPN), obserwujemy pogarszającą się sytuację seniorów już od paru miesięcy. Wiemy, że ceny opłat - zarówno za mieszkanie, produktów spożywczych, ale i wielu innych wydatków - poszły w górę. W związku z tym sytuacja seniorów zaczęła znacząco się pogarszać po okresie covidu" - powiedziała prezes zarządu KNPN, Magdalena Osińska-Kurzywilk

Poinformowała, że w sierpniu ubiegłego roku KNPN przeprowadziła badanie, z którego wynika, że aż 80 proc. seniorom zdarzyło się nie wykupić całości lub części recepty z uwagi na cenę leku i konieczność oszczędności w domowych budżetach. Według tegorocznych badań, przeprowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2023, sytuacja pogorszyła się: już 98,5 proc. respondentów uważa, że trudna sytuacja gospodarcza odbija się na sytuacji osób starszych. Jako najczęstsze problemy w zakresie ochrony zdrowia, z jakimi borykają się seniorzy wymienili min.: ceny leków na receptę (82 proc.), czas oczekiwania na wizytę lekarską (68 proc.) i czas oczekiwania na zlecone przez lekarza świadczenia medyczne (65 proc.).

Według badania, seniorzy najczęściej oszczędzają na produktach spożywczych (79 proc.) i lekach (69 proc.). "Kupują tańsze produkty, wybierają promocje, co potem wiąże się z pogorszeniem zdrowia. Niestety, często spotykamy u seniorów niedożywienie i problemy zdrowotne spowodowane spożywaniem źle zbilansowanych posiłków" - zaznaczyła prezes zarządu. "Dostajemy coraz więcej sygnałów od lekarzy z POZ, którzy potwierdzają, że zgłaszają się do nich pacjenci, którzy nie przyjmują przepisanych im leków" - dodała.

97,8 proc. badanych potwierdza, że seniorzy mają problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, a 86 proc., że nie mają zapewnionego dostępu do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Tylko 25 proc. stwierdziło, że seniorzy są w stanie umówić się do lekarza POZ z dnia na dzień, natomiast 57 proc. uważa, że średni czas oczekiwania to tydzień. W przypadku wizyt u lekarza specjalisty 38 proc. odpowiedziało, że czas oczekiwania to około pół roku, a 30 proc. - prawie rok.

Dodatkowo 60 proc. respondentów uważa, że osoby starsze nie korzystają z teleporad, wolą wizyty stacjonarne w placówce medycznej. "Teleporady są wskazane, ale nie powinny być standardem. Osobom starszym potrzebne są wizyty stacjonarne" - zauważyła Osińska-Kurzywilk.

Dane prezentowane na dzisiejszej konferencji pochodzą z badań, które przeprowadziła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" w sierpniu 2022 oraz na przełomie kwietnia i maja 2023. W badaniach udział wzięło ponad 600 respondentów. Badania przeprowadzono metodą CATI i CAWI.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mir/