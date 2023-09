Koalicja Obywatelska odpowiada premierowi: doprowadziliście Polskę do dziadostwa

Doprowadziliście Polskę do dziadostwa; nie umiecie rządzić, jesteście partaczami - brzmi spot Koalicji Obywatelskiej, opublikowany w czwartek w mediach społecznościowych w odpowiedzi na wpis premiera Mateusza Morawieckiego.

W środę wieczorem premier Morawiecki napisał na platformie X (dawniej Twitter): "Wyprowadziliśmy Polskę z dziadostwa, nie umiecie rządzić, jesteście partaczami".

W czwartek Koalicja Obywatelska odpowiedziała na wpis spotem. "Drożyzna rujnująca portfele Polaków. Brak unijnych pieniędzy na rozwój Polski. Coraz większe kolejki do lekarzy. Polskie wizy sprzedawane na straganach w Azji i Afryce. Tysiące ton śmieci na nielegalnych wysypiskach. Masowa wycinka lasów i sprzedaż węgla do Chin. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Afera goni aferę. Mateusz, to chyba też twoja działka?" - pyta lektor w spocie KO.

"Doprowadziliście Polskę do dziadostwa. Nie umiecie rządzić. Jesteście partaczami!" - podsumowano w spocie KO.