Koalicja Obywatelska składa wniosek o wotum nieufności dla Bortniczuka

Koalicja Obywatelska składa wniosek o wotum nieufności dla ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka - poinformował w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Wniosek ma związek ze sprawą wiceszefa MSiT Łukasza Mejzy.

- Od kilku tygodni opinia publiczna jest zbulwersowana informacjami, które dotyczą wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Brak jakiejkolwiek politycznej reakcji i próba przejścia nad tymi haniebnymi czynami do porządku dziennego powoduje, że jesteśmy zmuszeni złożyć wniosek o wotum nieufności dla bezpośredniego przełożonego pana Mejzy, czyli ministra sportu i turystyki - powiedział Budka na czwartkowej konferencji prasowej.



Łukasz Mejza zorganizował w środę konferencję prasową, podczas której w oświadczeniu odniósł się do serii publikacji prasowych na jego temat.



Chodzi przede wszystkim o doniesienia portalu Wirtualna Polska, który opisał działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w ty dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona.



Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.



Mejza nazwał publikacje portalu "największym atakiem politycznym po 1989 roku", który jest wymierzony w niego, ale "celem jest obalenie większości rządowej".