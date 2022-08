Koalicja Polska przedstawiła „Deklarację kościuszkowską”

Odpartyjnienie polityki w sferze ochrony i promocji dziedzictwa historycznego oraz wprowadzenie „programu kościuszkowskiego” sprzyjającemu jedności wspólnot politycznych – to niektóre z punktów „Deklaracji kościuszkowskiej”przedstawionej w piątek w Krakowie przez Koalicję Polską-PSL,UED,Konserwatyści.

"Chcemy pokazać, że Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój pomysł na politykę historyczną, że obywatele polscy nie są skazani na to, że tylko PiS będzie tę politykę w wypaczony sposób prowadził, a można prowadzić tę politykę w godny sposób" - powiedział prezes PSL, szef klubu parlamentarnego Koalicja Polska, Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej na kopcu Kościuszki w Krakowie.

Dodał, że nie tylko miejsce ogłoszenia treści "Deklaracji kościuszkowskiej" jest symboliczne, ale i czas. "Sierpień to miesiąc wielkich rocznic, wybuchu Powstania Warszawskiego, cudu nad Wisłą, Porozumień Sierpniowych" - wymieniał Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, Koalicja Polska jest gotowa "do prowadzenia polityki historycznej opartej o prawdę, szanującej wszystkie poglądy, wszystkie przekonania, czczącej naszych bohaterów, mówiącej też o trudnych momentach naszej historii, domagających się prawdy i nauczania tej prawdy w szkole".

"Patriotyzm to nie jest sprawa monopolistyczna jednej formacji. To dorobek wspólnoty Polaków, a nie jakiejkolwiek partii politycznej" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

"Deklaracja kościuszkowska" jest dokumentem wszystkich ugrupowań tworzących Koalicję Polską (PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści), a autorem deklaracji jest senator Kazimierz M. Ujazdowski.

W "Deklaracji" politycy Koalicji Polskiej odwołują się do patriotyzmu, który - jak czytamy - "miłość do Ojczyzny łączy z poszanowaniem godności i praw człowieka, szacunkiem dla innych narodów i gotowością do budowania jedności Europy oraz aktywnego członkostwa w Unii Europejskiej".

"Nawiązujemy do najbardziej szczytnych tradycji I i II RP" - zaznaczyli politycy. Wyrazili przekonanie m.in. że, "Rzeczpospolita jest wspólnotą historii i kultury, a obowiązkiem władz publicznych jest upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej", "opozycja demokratyczna i ruch Solidarność odegrały zasadniczą rolę w dziejach ludzkiej wolności", "instrumentalizacja patriotyzmu przez obecny obóz władzy na użytek walki wewnętrznej jest niedopuszczalna ponieważ dzieli społeczeństwo, wyklucza całe grupy społeczne ze wspólnoty i radykalnie osłabia potencjał naszego kraju".

W "Deklaracji" uznano za konieczne odpartyjnienie polityki w sferze ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i zadeklarowano wprowadzenie "programu kościuszkowskiego", który wspierałby inicjatywy edukacyjne i kulturalne, co sprzyjałoby łączeniu wspólnoty politycznej.

Wśród zapisów jest również oddanie do użytku Muzeum Historii Polski i - na mocy ustawy - uniemożliwienie zawłaszczenia go przez partie polityczne. Politycy KP zadeklarowali też likwidację Polskiej Fundacji Narodowej, która nie spełnia według nich celów i marnotrawi środki publiczne, oraz "odbudowę prestiżu MSZ".

Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści zadeklarowała także min. "odpartyjnienie telewizji publicznej i przywrócenie jej misji łączenia społeczeństwa w oparciu o kulturę i dziedzictwo historyczne"; "powstrzymanie eksperymentów w nauczaniu historii w szkołach publicznych" oraz "zwiększenie atrakcyjności stypendiów dla zagranicznych badaczy kultury i historii Polski".