Koalicji jeszcze nie ma, ale Polacy przewidują problemy

Prezydent Andrzej Duda powinien desygnować Donalda Tuska na premiera. To opinia 40,4 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 30,2 proc. wskazuje Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe, co piąty spodziewa się "innego kandydata".

Prezydenta Andrzej Duda nie wskazał jeszcze przyszłego premiera, ale po konsultacjach przedstawił dwie opcje. Podczas konferencji prasowej powiedział, że przeciwstawne obozy polityczne zaproponowały dwóch głównych kandydatów na premiera: Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

Agencja United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sprawdziła opinie Polaków na temat tego, kto powinien zostać premierem. 40,4 proc. ankietowanych w sondażu jest zdania, że prezydent powinien powierzyć misję utworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Natomiast 30,2 proc. wskazuje Mateusza Morawieckiego. Niemal jedna piąta, czyli 17,9 proc. spodziewa się "innego kandydata". Co dziesiąty badany (11,5 proc.) nie potrafi wskazać nikogo.

Z sondażu wynika też, że 80 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to Mateuszowi Morawieckiemu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu. Wśród wyborców opozycji na Donalda Tuska wskazuje 64 procent.

Sondażownia sprawdziła także opinie Polaków na temat przyszłego rządu.

Niemal połowa ankietowanych wskazuje, że współpraca prawdopodobnej koalicji rządowej z udziałem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy będzie układała się dobrze (nieco mniej niż 41 proc.) lub zdecydowanie dobrze (prawie 9 proc.). 27 proc. badanych przewiduje za to problemy i uważa, że współpraca będzie układała się źle, a 14 proc., że zdecydowanie źle.