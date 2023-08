Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-Polska 2050 zaprezentował kandydatów do Sejmu z Warmii i Mazur

Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-Polska 2050 zaprezentował we wtorek w Olsztynie kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim i elbląskim. Listę w okręgu olsztyńskim otwiera wiceprezes PSL posłanka Urszula Pasławska a w okręgu elbląskim poseł Zbigniew Ziejewski. Kandydatem do Senatu w okręgu 85 jest marszałek województwa Gustaw Brzezin.

Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz powiedział we wtorek w Olsztynie na wspólnej konferencji z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, że Warmia i Mazury to region słynący z gospodarności i pracowitości mieszkańców. Wskazał, że tu rozwijają się przemysł drzewny, turystyka i rolnictwo, które zapewnia bezpieczeństwo żywności.

"To jest to na czym w PSL znamy się niezwykle dobrze. Jesteśmy jedyną formacją, która może reprezentować interes polskiej wsi, bo inne (partie - PAP) abdykowały albo poszły na skróty a część zdradziła interes polski przez napływ zboża. To co rząd zrobił wpuszczając tysiące tirów do Polski pod przestępczą nazwą zboża technicznego jest karygodne" - mówił Kosiniak Kamysz.

Podkreślił, że turystyka to działalność gospodarcza, która związana jest z ryzykiem, bo jest prowadzona sezonowo. "Dla niej też powinny być określone preferencje podatkowe" - wskazał. Dodał, że "praca musi się opłacać", dlatego PSL-Polska 2050 będą wspierać mały biznes proponując m.in. wakacje od ZUS czy VAT kasowy czyli opłacanie VAT dopiero po uzyskaniu opłacenia faktury. "Żeby praca się opłacała, druga praca nie może być opodatkowana, bo wiele osób podejmuje drugą pracę na zlecenie, by dorobić w nadgodzinach" - zaznaczył.

Hołownia zwrócił uwagę na długie kolejki do lekarzy specjalistów. "Na Warmii i Mazurach w kolejce do neurologa dziecięcego z NFZ czeka się do listopada 2025 roku. Ponad 800 dni czekania z chorym dzieckiem na konsultacje lekarską wtedy gdy pilnie jej potrzeba?. Każdy kto nie doczeka się w ciągu 60 dni na wizytę z NFZ będzie miał zwróconą zapłatę za wizytę prywatną u specjalisty" - powiedział polityk Polski 2050.

Wskazał, że Warmia i Mazury jest regionem, który jest szczególnie dotknięty wykluczeniem komunikacyjnym. "Ile jest złamanych życiorysów, przez to, że nie można dojechać do wymarzonej pracy, nie można dojechać do szkół, uczelni, by rozwijać pasje i talenty" - podkreślił. Wskazał, że niepotrzebna jest kolej szybkich prędkości, ale połączenia kolejowe w każdym powiecie.

Listę w okręgu olsztyńskim Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga PSL-Polska 2050 do Sejmu otwiera posłanka PSL Urszula Pasławska, a na kolejnych miejscach znajdują się m.in. wicemarszałek województwa Sylwia Jaskulska, wójt Wydmin Radosław Król, dyrektor zakładu mleczarskiego z Grajewa Marcin Piwowarczyk, Robert Pawlak - syn wieloletniego prezesa PSL Waldemara Pawlaka. Rolnik Ignacy Niemczycki oraz adwokat Marcin Kotowski to kandydaci Polska 2050.

Listę do Sejmu w okręgu elbląskim otwiera poseł Zbigniew Ziejewski a oprócz niego startować będą m.in. dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, nauczyciel akademicki, dyrektor Centrum Inicjatyw i Edukacji Kulturalnych w Olsztynie prof. Wioletta Jaskólska.

Do Senatu w okręgu 85 (powiaty: ostródzki, nowomiejski, działdowski i iławski) kandydować będzie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.