Kobiety zmienią Polskę

Ponad 90 proc. badanych zwolenników PiS i KO utrzymało swoje sympatie wyborcze w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wśród wciąż niezdecydowanych dominują kobiety - podaje w czwartek "Rzeczpospolita".

Gazeta donosi, że według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM zdecydowana większość wyborców nie daje się porwać partyjnym obietnicom i kampanijnym starciom.

"Ponad 80 proc. respondentów przez ostatnie sześć miesięcy nie zmieniło zdania co do tego, na kogo odda głos 15 października. Najwierniejsi są wyborcy PiS (92 proc. deklaruje, że nie zmieniło zdania), ale w zdecydowanej większości dotyczy to także wyborców wszystkich partii opozycyjnych - średnio 78 proc. z nich ma stałe preferencje wyborcze. Wyjaśnia to analiza poszczególnych grup elektoratów: np. 93 proc. osób głosujących w poprzednich wyborach na KO zdania nie zmieniło, ale wyborcy nieistniejącej koalicji PSL-Koalicja Polska zmuszeni zostali w większości (55 proc.) do zmiany decyzji" - czytamy.

Dziennik wskazuje, że wyborcy Lewicy z 2019 r. pozostali jej wierni w 88 proc., a wśród głosujących na Konfederację zdania nie zmieniło 66 proc. "To jednak nie twardy elektorat przesądzi o wyniku wyborów, tylko niezdecydowani. Ta grupa częściej zmienia preferencje: zmianę zdania wskazało 17 proc., tyle samo nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. I to na ich głosy ostrzą sobie zęby partie na ostatniej prostej kampanii. Kim są niezdecydowani? Według innego badania, przeprowadzonego przez CBOS, które na temat preferencji niezdecydowanych przygotowuje osobne raporty, pod koniec września grupa ta liczyła 23 proc. badanych. 55 proc. w tej grupie to kobiety, a 45 proc. mężczyźni (różnica ta z miesiąca na miesiąc się zmniejsza)" - podaje gazeta.